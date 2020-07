“Adesso più che mai”. Michelle Hunziker ha deciso e non torna indietro

Dichiarazione d’amore da parte di Michelle Hunziker, ma stavolta non nei confronti di suo marito o dei suoi figli bensì ad una nazione ovviamente speciale per lei: l’Italia. Dopo la tremenda emergenza sanitaria, che comunque è ancora in corso seppur in forma più lieve, numerose persone e anche tanti personaggi vip hanno puntato su vacanze tutte italiane. Un esempio eloquente è rappresentato dalla coppia Chiara Ferragni – Fedez, che si rilassa nella nostra Penisola col piccolo Leone.

Tornando ala conduttrice televisiva originaria della Svizzera, ha postato alcune immagini sul suo profilo Facebook nelle quali si è immortalata a mare, in una splendida spiaggia nostrana. Dunque, stop ai viaggi all’estero, anche perché molti Stati sono ancora impossibili da raggiungere per i vari divieti, e sì alla riscoperta dei luoghi più belli italiani. Michelle è stata inevitabilmente travolta da messaggi positivi dei suoi fan, che hanno apprezzato questa sua importante decisione. Un boom di like. (Continua dopo la foto)























La Hunziker ha quindi scritto: “Anche l’Adriatico ha giovato del lockdown ragazzi. Sembra tornato il mare di 30 anni fa quando dalla Svizzera venivo in vacanza qui da bambina. Sono molto affezionata alla Romagna e ai suoi abitanti! Ovunque vai, vieni accolto con un sorriso e con gentilezza, c’è tanta musica e gioia nell’aria e ti fanno sentire benvenuto…ma soprattutto si mangia divinamente!”. La donna aveva anticipato questa scelta già alcune settimane fa sui social. (Continua dopo la foto)















Questo quanto dichiarato all’epoca: “Un’estate italiana, tutta italiana! Scelgo di stare qui: a fare il bagno nel nostro mare, a fare lunghe passeggiate sulle Dolomiti, ad assaggiare i piatti di tutti i nostri ristoratori, a bere dell’ottimo vino, a godermi il gelato più buono del mondo e a divertirmi con la mia famiglia e i miei amici, insomma a fare le cose più semplici…. le più belle! Adesso più che mai!”. Un modo per sostenere anche economicamente l’Italia, alle prese con una grave crisi. (Continua dopo la foto)









Recentemente ha fatto impazzire tutti per una foto da urlo. Una maglia verde pisello, ma a farla da padrone è la scollatura, che definire profondissima sarebbe riduttivo. E del reggiseno non vi è traccia. Insomma, una Michelle Hunziker provocante, da morire, che lascia davvero poco margine d’azione all’immaginazione (per la gioia di tutti i suoi fan).

“Gigi D’Alessio?”. Anna Tatangelo rompe il silenzio: la confessione sull’addio