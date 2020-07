“Ma stai attenta!”. Barbara D’Urso, critiche a non finire per quel gesto (e non solo). E finisce asfaltata

Barbara D’Urso, ogni foto solleva una polemica. Ancora sotto la cascata delle critiche, la conduttrice ha fatto visita alla città di Venezia per trascorrere qualche giorno di relax in compagnia degli amici. Ma una volta tornata a casa, a Cologno Monzese, Barbara ha dovuto fare i conti con gli hater e i tentativi di ‘sabotare’ tutto i lcarica di serenità fatto nei giorni precedenti. Questa volta, i toni diventano pesanti.

Che Carmelita ami il suo lavoro è fuori discussione. Nonostante siano in molti ad apprezzare la nota conduttrice Mediaset, la bilancia non riesce ancora a pendere solo dal lato dei consensi. Tanti gli attacchi e le frecciatine a cui Barbara raramente risponde, Non mollano la presa, nonostante a volte ci sia davvero poca 'carne al fuoco'.























Lontana dagli studi Mediaset ma non per molto tempo. Solo alcuni giorni trascorsi a Venezia per ricaricare le pile, ma una volta tornata a Cologno Monzese per Barbara D'Urso riapre la gara a chi 'la spara più grossa'. Basta un solo scatto pubblicato sui suoi canali social per fare tremare la terra sotto i piedi e fare traballare le sicurezze acquisite fino a quel momento.















La foto che ha fatto sollevare l'ennesimo polverone social vede la conduttrice sul tetto di un edificio forse dell'azienda del Biscione. Una didascalia così recita: "Correndo sul tetto di Cologno! Occhio che mi avvicino…". Nel futuro lavorativo della DUrso gli impegni saranno davvero tanti, tra Pomeriggio Cinque, Live Non è la D'Urso e Domenica Live. Il momento migliore per alcuni hater di girare il coltello nella piaga e 'fare perdere quota' alla conduttrice.









Pronti all’attacco, molti hater tuonano contro di lei, intimando di fare attenzione a non precipitare nel vuoto. Per altri invece, il look esibito dalla conduttrice sembra essere del tutto fuori stagione, come anche la sua postura: sempre a testa insù. Un caso? Resta il fatto che, piaccia o meno, la conduttrice continua a remare con corrente a favore, nonostante incontri spesso mare forza 12.

