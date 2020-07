Anna Tatangelo è single, impegnatissima con la sua musica e ha anche cambiato radicalmente look. È successo tutto nel giro di pochi mesi: dopo la rottura con Gigi D’Alessio la cantante di Sora ha dato una svolta alla sua vita. L’ha rivoluzionata, come ha ammesso la stessa Anna in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Intervista in cui, forse per la prima volta, ha anche parlato dettagliatamente della fine della lunga love story con il cantautore napoletano che l’ha anche resa mamma di Andrea. “Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento”, ha spiegato Lady Tata che oggi afferma di essere una “persona nuova” che ha attraversato una “tempesta” per poi “trovare il sole”. (Continua dopo la foto)























Come anticipato, nell’intervista rilasciata al Corriere Anna ha anche ricordato la fine dell’amore con Gigi D’Alessio. A questo proposito la cantante parla di “forte scossa” e di un periodo difficile. Ma è proprio da lì che è nata la voglia di cambiare, soprattutto nel periodo della quarantena: “Forse era tutto collegato inconsciamente, ci vorrebbe uno psicoterapeuta per spiegarlo”, ha proseguito. (Continua dopo la foto)















Quindi ha aperto il capitolo Gigi e rivelato che dopo l’addio sono “rimasti in ottimi rapporti”. “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo sarà sempre”, ha precisato. Insomma, la passione e l’amore saranno pure sfioriti, ma non certo il rispetto e la stima. La Tatangelo ha anche aggiunto che sia lei che D’Alessio ci saranno sempre l’uno per l’altra, nonostante l’amore sia giunto al capolinea. (Continua dopo le foto)











Anche perché c’è anche Andrea, il figlio nato dal loro amore. Come sanno bene i suoi fan, ultimamente Anna ha dato anche una svolta radicale al suo look oltre ad aver lanciato il suo nuovo singolo Guapo: ora è bionda platino. E sapete cosa le ha detto Gigi quando l’ha vista con la nuova chioma? “Fa strano, ma stai bbbuona”, ha raccontato sempre lei ridendo.

