“Nuovo amore”. Romina Power, quel messaggio sospetto fa subito il giro della rete

Ha fatto e fa ancora tanto parlare di sé Romina Power, alle prese ormai da anni con una rivalità sentimentale con Loredana Lecciso, nonostante entrambe cerchino di celarla ogni volta, per Albano Carrisi. Uno degli ultimi episodi negativi è avvenuto in occasione della festa per i 77 anni dell’artista originario di Cellino San Marco. Loredana non ha infatti invitato l’americana alla festa organizzata per festeggiarlo. Ora è invece accaduto qualcosa di insolito e decisamente misterioso.

La stessa Power ha deciso di pubblicare sul suo profilo social ufficiale di Instagram un messaggio criptico, che ha insospettito tutti i suoi fan. Sembra quasi ci sia un amore all’orizzonte, anche se molti si stanno chiedendo se questo messaggio possa essere indirizzato proprio al cantautore pugliese. Ha voluto citare Rabindranath Tagore e il post è proprio dedicato al concetto dell’amore. Lei ha raccolto in pieno questa considerazione dell’autore, sposandola a 360 gradi. (Continua dopo la foto)























Questo il suo commento: “Ma è così vero. L’amore è l’unica realtà e non è solo un mero sentimento. Sì, è la verità ultima che risiede nel cuore della creazione”. Ulteriori spiegazioni su questa dedica non è ha fornite, nemmeno commentando sotto al post per rispondere ai suoi seguaci. Si è nuovamente invaghita di Al Bano o ha conosciuto un’altra persona che le potrebbe aver fatto perdere la testa? Al momento non si sa altro, ma siamo certi che qualcosa verrà eventualmente fuori in futuro. (Continua dopo la foto)















Qualche giorno fa è stata colpita da un gravissimo lutto. È morta la sorella Taryn. A comunicarlo è la cantante americana su Instagram, attraverso una serie di scatti con cui ha voluto ricordare pubblicamente la donna. Attrice statunitense, figlia dell’attore Tyrone Power e della sua seconda moglie, l’attrice Linda Christian, Taryn aveva 67 anni. Diventa famosa anche grazie alle sue battaglie come attivista per i diritti dell’ambiente e degli animali e per il supporto ai disabili. (Continua dopo la foto)









“Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi 4 figli ed i suoi 4 nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la Leucemia – ha scritto Romina Power – Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale ed una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore”.

“Una dea!”. Elisabetta Canalis, ritorno col botto in Sardegna: non resiste e manda subito tutti in tilt