“Una dea!”. Elisabetta Canalis, ritorno col botto in Sardegna: non resiste e manda subito tutti in tilt

Elisabetta Canalis, passano gli anni ma non il successo. In coppia con Maddalena Corvaglia, la velina mora del tg satirico Striscia la Notizia, da allora non ha mai smesso di piacere e incantare. Il suo pubblico di fan è cresciuto e anche le esperienze che, dalla vita privata a quella professione, hanno dato modo di raccogliere i propri frutti. Oggi Elisabetta Canalis inaugura la sua stagione estivo in modo del tutto esclusivo.

I numeri parlano molto chiaro e non richiedono di aggiungere commenti. Ben due milioni e mezzo di sostenitori fanno qualificare l'ex velina mora del tg satirico nella Top Ten dei volti femminili più seguiti, e non solo in Italia. Oltre alla sua decantata bellezza, Elisabetta ha saputo trovare il modo di essere sempre molto attiva sui social e fare crescere in modo esponenziale il suo seguito di fan.























Il segreto sta nel saper condividere sempre la foto giusta al momento più appropriato. Tanto più si è attivi sui social, tanto più si rischia di finire al centro del mirino del gossip, imprevisto da cui la Canalis è riuscita, bene o male, a tenersi sempre alla larga. Gli scatti di Elisabetta non superano mai il limite consentito e l'ex velina non fa che ricevere più consensi che polemiche.















Di recente la Canalis ha reso partecipe il suo pubblico di fan della meta in cui ha deciso di trascorrere parte delle sue vacanze estive. Tenetevi forte perchè la Canalis si trova in patria. Gioca in casa l'ex velina rubacuori, ovvero nella sua amata terra sarda. L'ultimo scatto pubblicato su Instagram ufficializza l'arrivo, ma in modo del tutto esclusivo, perchè Elisabetta non può che mostrarsi in bikini, pronta alle spiagge e al mare della Sardegna.









Visualizza questo post su Instagram 🐆 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 1 Lug 2020 alle ore 12:08 PDT

Impossibile dopo mesi di lockdown trascorsi a Los Angeles, non fare ritorno nella propria amata terra. Elisabetta Canalis è tra i Vip che scelgono di lasciarsi coccolare dagli affetti di sempre. Così il post dell’ex velina di Striscia la Notizia viene letteralmente ‘bombardato’ da like e commenti positivi, che non fanno che confermare quanto l’Italia sia sempre la sua prima grande ‘famiglia’ da cui tornare: “Una dea”.

