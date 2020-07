La bomba lanciata da Dagospia nelle ultime ore ha arricchito la storia già travagliata tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La coppia, tornata insieme lo scorso anno dopo l’addio nel 2015, si è lasciata nuovamente due mesi fa e da allora le voci che circolano sono state tantissime. Dai problemi con le rispettive famiglie ai tradimenti del bel conduttore di Made in Sud, alla gelosia sfrenata della showgirl argentina.

L’ultima di Dago è stata una vera e propria bomba. “Belen Rodriguez ha scoperto la relazione clandestina tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi”, scrive il sito di Roberto D’Agostino. Secondo Dagospia, quindi, esisterebbe un filo rosso tra la fine della relazione della showgirl argentina e la presunta crisi del matrimonio della Marcuzzi con il marito Paolo Calabrese. (Continua a leggere dopo la foto)























Secondo il sito di Roberto D’Agostino, Belen, inoltre, si starebbe consolando con un imprenditore napoletano, Gianmaria Antinolfi, che l’ha invitata alla sua festa di compleanno a Capri. Ovviamente la notizia lanciata dal sito diretto da Roberto D’Agostino ha creato un clamore senza precedenti ed è subito smentita dal diretto interessato. In serata, dopo il lancio del super gossip, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e conduttore di ‘Made in Sud’ ha fatto delle Instagram stories al veleno scagliandosi contro la fake news. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ho appena attaccato con Alessia e Paolo (il marito della Marcuzzi, ndr) che sono due miei grandi amici, ci sono delle famiglie con dei bambini, vi prego di non dare credito a queste fake news. Prometto che se mi fidanzo e mi innamoro vi faccio sapere. Al momento godetevi l’estate”, ha detto Stefano De Martino rispondendo a chi crede alla notizia che Belen abbia scoperto la scomoda relazione clandestina dell’ormai ex marito. (Continua a leggere dopo la foto)









Intanto Belen è partita per capri insieme al fratello Jeremias e l’inseparabile amico Mattia Ferrari. Ma in molti si sono inevitabilmente chiesti se questa scelta di recarsi in Campania sia dovuta al fatto che un incontro tra i due sia ormai imminente. Al momento, la versione ufficiale è che la Rodriguez sia partita per Napoli per festeggiare il compleanno dell’amico Gian Maria.

