La vicenda sentimentale legata a Belen Rodriguez e Stefano De Martino si arricchisce di altri elementi scottanti. Le indiscrezioni del settimanale Chi uscite un mese fa, e che davano la coppia di nuovo distante, sono state confermate direttamente la showgirl argentina. Dopo il lockdown lei è rimasta a Milano con Santiago, mentre De Martino è tornato a Napoli (ufficialmente per registrare le puntate di Made in Sud).

I due si erano conosciuti ad Amici e l’amore era scoppiato subito. Per Belen, Stefano aveva lasciato la fidanzata Emma Marrone e da lì era arrivato il figlio Santiago e il matrimonio. Ma nel 2015, con un comunicato stampa rilasciato all’Ansa, la coppia annuncia la separazione. Stefano non ha mai confermato i numerosi flirt che gli sono stati attribuiti, mentre Belen ha vissuto una storia di due anni con Andrea Iannone, il pilota di Moto GP che dopo la showgirl ha avuto una relazione con Giulia De Lellis. (Continua a leggere dopo la foto)























Stando alle parole del settimanale Chi di Alfonso Signorini, la crisi tra Belen e Stefano sarebbe scoppiata per una questione di incompatibilità. Nessun tradimento o questioni legate alle famiglie ma modi troppo diversi di vivere la vita. Ma in queste ore Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba. Intanto Belen ha postato su Instagram alcune storie che la ritraggono non in una città qualsiasi: ci riferiamo a Napoli, la terra di Stefano. (Continua a leggere dopo la foto)















Assieme a Belen appaiono l’adorato fratello Jeremias e l’inseparabile amico Mattia Ferrari. Ma in molti si sono inevitabilmente chiesti se questa scelta di recarsi in Campania sia dovuta al fatto che un incontro tra i due sia ormai imminente. Al momento, la versione ufficiale è che la Rodriguez sia partita per Napoli per festeggiare il compleanno dell’amico Gian Maria. Entrando più nello specifico, il party avrà luogo nella meravigliosa isola di Capri. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma torniamo alla bomba. “Belen Rodriguez ha scoperto la relazione clandestina tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi”, scrive il sito di Roberto D’Agostino. Secondo Dagospia, quindi, esisterebbe un filo rosso tra la fine della relazione della showgirl argentina e la presunta crisi del matrimonio della Marcuzzi con il marito Paolo Calabrese. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, Belen, inoltre, si starebbe consolando con un imprenditore napoletano, Gianmaria Antinolfi, che l’ha invitata alla sua festa di compleanno a Capri.

