Riccardo Scamarcio, le foto fanno il giro del web: fermato dalla polizia, volano parole grosse

Momenti di grande tensione quelli vissuti dall’attore Riccardo Scamarcio nelle scorse ore. A rivelare in esclusiva quanto accaduto è stato il settimanale ‘Nuovo’, che ha allegato anche delle foto emblematiche. L’uomo è stato fermato dalla polizia ed ha cominciato a discutere con gli agenti. Ha cercato in tutti i modi di fornire le sue spiegazioni, affinché potessero dargli ragione. Al termine della discussione, se n’è andato senza che le forze dell’ordine gli comminassero una sanzione.

Ma vediamo nei dettagli cosa è successo. Scamarcio si trovava a bordo della sua automobile, quando gli è stato intimato l'alt da una pattuglia della polizia in moto. I poliziotti sono scesi dal mezzo ed hanno intimato all'attore di esibire il documento di identità. A quel punto la querelle è diventata la protagonista assoluta e, al culmine di attimi movimentati come si può intuire notando i gesti di lui, gli agenti hanno accettato le sue motivazioni e lo hanno lasciato libero di andarsene.























Successivamente si può infatti vedere il 40enne riprendersi i suoi documenti, risalire a bordo della sua vettura, senza che ci siano provvedimenti nei suoi confronti. Il poliziotto, che aveva in mano la paletta usata per i posti di blocco, gli ha detto che poteva andare via. Resta comunque il mistero sulle ragioni di tanto nervosismo da parte di Scamarcio, che forse non ha gradito di essere stato fermato non essendoci ragioni valide. Fortunatamente tutto è andato nel verso giusto.















Mesi fa a parlare di Riccardo ci aveva pensato la conduttrice televisiva Bianca Guaccero, che aveva confidato di conoscerlo da quando aveva 17 anni. I due si sono incontrati sul set e poi sono diventati amici: "Riccardo Scamarcio è un mio amico – ha detto – Quando lui aveva 17 anni, ci siamo incontrati per fare una fiction. Quello era uno dei nostri primi lavori. Lui lo conosco bene: siamo entrambi pugliesi, ma tra di noi non c'è stato nemmeno un bacio perché ero fidanzata".









Riccardo Scamarcio, nato a Trani il 13 novembre del 1979, ha avuto una lunga relazione, durata 10 anni dal 2006 al 2016, con l’attrice Valeria Golino. Per quanto riguarda le sue ultime esperienze cinematografiche, è stato protagonista l’anno scorso con i film ‘Lo spietato’, ‘Non sono un assassino’, ‘Magari’, ‘Il ladro di giorni’ e ‘The Translators’.

