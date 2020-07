“È arrivata a Napoli”. Crisi Belen Rodriguez Stefano De Martino, la ‘bomba’ arriva a sorpresa

La vicenda sentimentale legata a Belen Rodriguez e Stefano De Martino si arricchisce di altri elementi abbastanza importanti. Dopo essersi allontanati, i due non hanno avuto modo di confrontarsi ulteriormente. Ma la decisione delle ultime ore della modella originaria dell’Argentina potrebbe rappresentare un’apertura nei confronti del marito. La donna ha postato su Instagram alcune storie che la ritraggono non in una città qualsiasi: ci riferiamo a Napoli, la terra di Stefano.

Assieme a Belen appaiono l’adorato fratello Jeremias e l’inseparabile amico Mattia Ferrari. Ma in molti si sono inevitabilmente chiesti se questa scelta di recarsi in Campania sia dovuta al fatto che un incontro tra i due sia ormai imminente. Al momento, la versione ufficiale è che la Rodriguez sia partita per Napoli per festeggiare il compleanno dell’amico Gian Maria. Entrando più nello specifico, il party avrà luogo nella meravigliosa isola di Capri. (Continua dopo la foto)























A quanto sembra non c’è insieme a loro il piccolo Santiago, che presumibilmente si trova ancora a Milano con i genitori di lei, Gustavo e Veronica. Ricordiamo che De Martino ovviamente è nella città partenopea per le prove di ‘Made in Sud’. Eppure, le ultime indiscrezioni pare abbiano già smentito l’ipotesi di un faccia a faccia. I più ottimisti sperano ancora che possano vedersi e chiarire definitivamente, ma la possibilità di rivederli nuovamente come una coppia è ridotta al lumicino. (Continua dopo la foto)















Nei giorni scorsi il ballerino è stato pizzicato dal settimanale ‘Nuovo’ in compagnia di una ragazza bionda, che per ora non si sa ancora chi sia. In esclusiva Riccardo Signoretti ha postato sul profilo Instagram l’istantanea, che è stata pubblicata sul giornale uscito in edicola giovedì 2 luglio. Il primo piano è intitolato: “De Martino prende il largo con una bionda”. Ma anche in questa circostanza i rumors sono stati prontamente smentiti: quindi non ci sarebbe nessun flirt. (Continua dopo la foto)









Non sappiamo comunque con esattezza se sull’imbarcazione fossero presenti altre persone o solamente loro due. Si tratterebbe semplicemente di una sua carissima amica. Stefano resta ancora in silenzio, dunque è complicato riuscire a captare qualche ufficialità. Non resta che aspettare i prossimi giorni per capirne di più. Vedremo però nelle prossime ore se potranno emergere sviluppi più interessanti, non resta che attendere.

