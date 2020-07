Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, colpo di scena. Dopo le foto insieme, l’attore è costretto a parlare

Da diverso tempo non si fa altro che soffermarsi sulla presunta love story tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, che sono stati paparazzati più volte dai siti e giornali di gossip in atteggiamenti intimi. Ora l’attore ha deciso di rompere il silenzio su questa vicenda, confidando che non ama assolutamente parlare della sua vita privata e che preferisce che a livello nazionale si parli di lui esclusivamente per meriti professionali. Ma non sarà semplice esaudire questo suo desiderio.

La gente infatti vuole sapere a che punto sia arrivato il loro rapporto, ma da parte dell’uomo non saranno mai fornite informazioni dettagliate. Berruti si è lasciato andare a qualche battuta in un’intervista concessa al settimanale ‘F’. A proposito degli impegni lavorativi, si prefigura un compito decisamente importante. Giulio è stato scelto per recitare un ruolo da protagonista in ‘Gabriel’s Inferno’, un film che sarà mandato in onda sulla piattaforma streaming americana ‘Passionflix’. (Continua dopo la foto)























Queste le sue parole: “Maria Elena Boschi? Non voglio parlare della mia vita privata. Non è nel mio stile. Davvero, è inutile chiederlo, si incontra solo un muro. Non mi interessa mettere in piazza la mia vita per attirare l’attenzione, o peggio, per avere maggiori opportunità professionali”. Una cosa sull’amore l’ha però detta, infatti ha ammesso che rappresenta una parte importante della sua esistenza. E il suo obiettivo per i prossimi anni sarà quello di creare una famiglia. (Continua dopo la foto)















Berruti ha aggiunto: “Sono un uomo passionale, affettuoso. Ho bisogno di sentirmi amato, di amare e del continuo contatto fisico. Sogno una famiglia con tanti bambini. Ma per costruire una relazione solida serve anche una stabilità lavorativa che in questo momento non ho, anche per motivi geografici visto che mi divido tra l’Italia e l’America”. Pare al momento che entrambi stiano cercando di capire precisamente quale strada potrà prendere il loro rapporto amoroso. (Continua dopo la foto)









Recentemente, il vestitino rosso della politica, complice un refolo di vento, ha regalato un fuori programma alla Marilyn Monroe. Gita fuori porta, tra l’approfondimento culturale e l’abbuffata ittica, per Maria Elena Boschi, che si è regalata un pranzo all’Isola del Pescatore e poi la visita del Castello di Santa Severa (una manciata di chilometri a nord della capitale) con una compagnia di giro piuttosto variegata.

