Dopo anni di silenzio, da qualche tempo Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati a avere un dialogo. Un riavvicinamento nato grazie al figlio Carlos, attaccatissimo a entrambi i genitori reduci da momenti difficili. Fabrizio Corona, con un passato dietro le sbarre da cancellare e Nina reduce dalla fine dell’amore con Luigi Mario Favoloso con il quale non sono mancati gli screzi in questi mesi.

Nina Moric sta lentamente recuperando il sorriso strappandone uno anche ai tanti fan che la seguono raccontando una storia curiosa. Secondo quanto racconta Fabrizio Corona sarebbe leggermente più basso di lei. La 43enne di origini croate ha rivelato che l'ex manager dei paparazzi per non sfigurare al suo fianco era solito indossare dei rialzi nelle scarpe. E lo avrebbe fatto anche il giorno del loro matrimonio.























In alcune Instagram Stories in cui appare con il figlio Carlos, Nina parla di quanto siano alti tutti i suoi familiari: "Carlos si chiama genetica, tuo nonno, cioè il padre di mia madre, era alto 2 metri e 2, io sono alta 1,83, mia sorella Tina 1,84". Sull'ex marito Fabrizio Corona, sposato nel 2001, aggiunge: "E' 1 centimetro forse meno di me, 1 e 82". A questo punto loro figlio, 18 anni il prossimo agosto, chiede: "E' umiliante per lui?".















Nina quindi spiega che Fabrizio Corona, 46 anni, era solito indossare dei rialzi dentro le scarpe quando era con lei, in modo da sembrare più alto. Lo avrebbe fatto anche il giorno del loro matrimonio e i commenti sono fioccati. "Umiliante essere più basso di me? Si è messo sempre dei rialzi. Anche al nostro matrimonio si è messo un rialzo, così almeno sembrava più alto", ha fatto sapere ridacchiando.









Recentemente l’ex modella aveva già affrontato l’argomento “altezza” con suo figlio, che tra poche settimane diventerà maggiorenne. Il ragazzo infatti sogna di diventare un giocatore di basket e per questo vorrebbe essere più alto possibile. “Sei alto un metro e novantadue e hai 48 di piede”, aveva detto rivolgendosi a lui in altre Stories pubblicate sul social.

