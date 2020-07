Miriam Leone apre il vestito e tutti muti. Tutto ciò che mostra è oro… “Dea”

Ha 35 anni Miriam Leone, è un’attrice poliedrica e una donna con le mani in pasta che ama far sentire la propria voce, anche se fuori dal coro. È nata a Catania e cresciuta tra Aci Castello e Acireale, fin da bambina ha capito di voler fare l’attrice. Leggeva i romanzi rubati dalla libreria di suo papà, professore di lettere, e immaginava di metterli in scena. Frugava nell’armadio dei vestiti, si agghindava per entrare nella parte e stendeva una passatoia in corridoio per ricreare il tappeto rosso. Ma non è tutto! Da bimba sentiva le voci dei fotografi che la chiamavano “Miriam! Miriam!”.

La sua carriera ha ricevuto lo start dalla vittoria a Miss Italia nel 2008, 2 anni dopo ha debuttato come attrice sul grande schermo con il film "Genitori & figli – Agitare bene prima dell'uso" di Giovanni Veronesi. Miriam viene subito amata e apprezzata dal grande pubblico grazie alle sue interpretazioni e alla sua semplicità d'animo. In un mondo in cui gli apprezzamenti del popolo social sono necessari per potersi ritenere affermati, Miriam Leone cavalca l'onda alla grande, vantando su Instagram un seguito di 1,2Milioni di follower. I suoi seguaci sono abituati alla bellezza, infatti gli scatti pubblicati da Miriam Leone non si smentiscono mai, come quello delle ultime ore… (Continua dopo le foto)





































Da poche ore, per esempio, l'ex Miss Italia Miriam Leone ha condiviso uno scatto da mozzare il fiato. Miriam leone indossa un vestito rosa con pattern floreale, dotato di uno spacco molto profondo. La didascalia a corredo della fotografia è simpatica, proprio come Miriam: "Bigodini e camerini", i like sono quasi 150Mila in pochissime ore. Un apprezzamento totale quello manifestato dai suoi seguaci Instagram, che sono andati letteralmente in visibilio, uomini e donne in adorazione per le sue lunghissime gambe (sono pur sempre le gambe di una Miss). Miriam fornisce da sempre un ideale di bellezza semplice e naturale, lontano dai cliché che voglio la donna sempre truccata e acconciata. "In questi mesi sono tornata ad una sorta di stato di natura gentile, lontano da trucchi e parrucchi (che amo dalla nascita e sempre comunque amerò suppongo)…" (Continua dopo le foto)



Miriam Leone ne “L’Amore a domicilio”, Emiliano Corapi

“Ma mi sono sentita libera, libera di non dover sembrare a posto a tutti i costi, selvatica, senza un filo di trucco,senza mascara, come in questa foto, libera di non apparire perfetta, nessuno lo è, nemmeno io ve lo assicuro… Ho convissuto ciclicamente con tante di quelle insicurezze che un giorno vi racconterò anche quelle (magari non lo stesso giorno di come la mia vita sia cambiata dall’oggi al domani)… “Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale” scriveva Montale… ed io aspiro all’essenziale, dopo una vita di complicazioni. L’amore probabilmente è l’essenziale, in ogni sua forma…cercate di praticarlo e cercarlo dentro voi stessi. Certo, c’è da dire anche che dopo mesi scalza non vedo l’ora di tornare a correre sui tacchi!!! Ho scritto un pippone, accussì…”.

