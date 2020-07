Wanda Nara, lo scatto in bagno fa girare la testa: tutto in bella mostra

Wanda Nara è di una bellezza infinita e ogni volta che pubblica qualcosa sui social normalmente viene inondata da migliaia di mi piace e da una miriade di commenti positivi. Ha voluto esagerare anche in questi giorni e stavolta c’è stata anche la reazione di suo marito, Mauro Icardi. Non solo dunque fan comuni ad osannarla, ma anche colui che le sta vicino ogni giorno. L’emoticon scelto dal calciatore del Paris Saint-Germain non ha bisogno di spiegazioni e sicuramente Wanda avrà apprezzato.

La foto in questione ritrae la bellissima ed esplosiva showgirl argentina all'interno del bagno. Lo scatto è decisamente molto 'bollente', infatti possono essere ammirate le sue spettacolari curve e in particolare un décolleté che tutte le donne sognano di avere. Il suo sguardo ammaliante mentre osserva la camera del suo cellulare ha elettrizzato ancora di più gli utenti, che non sono per niente riusciti a trattenersi. Ed anche Icardi non ha saputo resistere a tanto fascino.























L'atleta ex Inter ha dunque replicato al post pubblicato da Wanda con un emoticon eloquente: una faccina che sbava. Quindi, nonostante la veda quotidianamente, Maurito è impazzito di gioia anche collegandosi online e visionando il profilo della consorte. I like ottenuti dalla Nara sono stati quasi 355 mila, un numero esorbitante. Tra i commenti principali abbiamo: "Che bona", "Sei bellissima", "Wow, che spettacolo", "Una meraviglia"; "Quanta bellezza".















Qualche giorno fa ha invece dovuto fare i conti con brutte notizie. Stando a quanto riportato da Adnkronos, per lei è scattata una denuncia per l'uso illecito dell'immagine delle sue figlie Francesca ed Isabella. A presentarla al Garante della privacy e dell'infanzia è stato il Codacons, che ha ritenuto non corretta la pubblicazione di foto delle bimbe per sponsorizzare il brand utilizzato dalla moglie del calciatore Mauro Icardi. Nel comunicato è riportato che "si potrebbe realizzare una forma di pubblicità occulta".









Visualizza questo post su Instagram Mi Verano Parisino 🗼 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 29 Giu 2020 alle ore 10:54 PDT

Viene fatto riferimento anche al rischio del web, infatti non ci sono garanzie sull’affidabilità dei suoi seguaci. Il Codacons ha inoltre aggiunto cose importanti sul rapporto tra i minorenni, i genitori e figli perché ci sono davvero dei rischi non di poco conto che corre “quell’enorme platea di minori che quotidianamente gravita, più o meno consapevolmente, intorno al web e alle sue immagini”. Le richieste dell’associazione dei consumatori sono assolutamente chiare.

