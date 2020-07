Chiara Ferragni, la foto non passa inosservata e i fan stavolta non perdonano

La super influencer Chiara Ferragni è stata protagonista di uno scatto nelle ultime ore che ha scatenato l’immediata reazione dei suoi fan. In particolare, si è immortalata mentre è intenta a mangiarsi una deliziosa pizza margherita sul lago di Como. Ma c’è stato un dettaglio che non ha convinto per nulla gli utenti, i quali le hanno fatto notare la cosa subito dopo. La donna ha infatti in mano una fetta di pizza, ma nel piatto la stessa è intatta, quindi in molti non si sono spiegati l’accaduto.

A quanto sembra, pare si tratti di un gioco della Ferragni, come se il cibo che lei degusta si rigenerasse da solo. Nonostante sia già successo in passato e tanti seguaci abbiano ormai capito che sia una mossa ben studiata, l'ironia e i commenti polemici non sono assolutamente mancati. Chiara replicherà o lascerà perdere questi hater? Intanto, il successo auspicato lo ha raggiunto, visto che anche questa foto ha conquistato dei risultati molto importanti ed è diventata virale.























Nella didascalia lo aveva già specificato in lingua inglese: "La pizza che si rigenera sul lago di Como". Ma alcuni hanno risposto: "La solita capacità di far resuscitare le fette di pizza", "Com'è possibile che la tua pizza si riproduca sempre?", "Il mistero delle pizze della Ferragni". Ma non solo: "Dove l'ha presa quella fetta!?", "Perché ne hai una in mano e dalla tua non manca? Sei una piccola ladra!", "Io abito proprio sul lago di Como, ma non mi si è mai rigenerata la pizza".















Ieri invece è stato il marito Fedez a finire nel mirino della rete per via di un commento scritto a corredo di una Instagram Story in cui si vedono il figlio Leone e un'amichetta. Nei video si vedono i bambini ridere e scherzare e alla prima scaramuccia Fedez ha commentato con un "Crisi cognugale" da brividi. "Ma non sai scrivere?", "Imbarazzante" tuona un utente. "Perché non vai a studiare?", commenta un altro fan. L'errore di Fedez mette in moto una serie di polemiche sui social.









Visualizza questo post su Instagram Pizza that regenerates itself at lake Como 🍕 @mo_lagodicomo #supplied Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 2 Lug 2020 alle ore 4:56 PDT

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni ha manifestato tutta la sua preoccupazione per una crisi epilettica avuta dal suo cane Matilda. All’animale a quattro zampe è stato trovato un tumore e lei ha temuto subito il peggio, pensando che stesse morendo. Anche il rapper Fedez ha fatto intuire tutta la sua preoccupazione, invitando i fan a stare vicino alla coniuge.

