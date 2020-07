Sossio Aruta, la notizia tanto attesa è arrivata. E punta il dito contro il vip: “Sciacquati la bocca fenomeno”

Sossio Aruta si è preso una grande soddisfazione ed ha attaccato nelle scorse ore un ex coinquilino del ‘Grande Fratello Vip’. Per quanto riguarda la sua vicenda giudiziaria, ha infatti ottenuto l’assoluzione sul mantenimento dei propri figli. Tante persone lo hanno criticato ed hanno puntato il dito contro di lui per via di questa situazione, ma adesso si è finalmente sfogato sui social proponendo un’immagine di un giornale nella quale è riportata la news della sua mancata condanna.

Nel post ha quindi scritto: "La fine di un incubo…Dedicato a tutti quegli stron…i e stro..e che mi hanno offeso e giudicato, senza sapere la mia storia. Ho sofferto molto, ho attraversato un momento difficile e ho dovuto fare delle scelte…e la mia è stata quella di vivere i miei figli per trasmettere l'amore che solo un padre può dare, nonostante la distanza di 600 chilometri, venendo meno al dovere degli alimenti e coltivando la speranza che poi un domani tutto potesse andare bene".























Il calciatore ha aggiunto: "E così sono stato premiato con la fortuna e la determinazione e ho messo tutto a posto…Ma comunque voglio sottolineare che un padre non si giudica solo se paga o no gli alimenti, invece questa brutta pagina della mia vita mi ha insegnato che è il contrario. Che vergogna, assistente sociale compresa. Giù le mani dai miei figli e dalla mia figura di padre, perché divento un animale feroce. Dedicato a te Antonio Zequila, sciacquati la bocca fenomeno".















Tra i tanti commenti in risposta al suo stato su Instagram, c'è quello di Patrick Ray Pugliese: "Grande Sossio! Dimentichiamo il conte pidocchio". Questi altri messaggi dei suoi fan: "Bravo, continua a lottare per i tuoi figli", "Sei una persona splendida, chi ti ha giudicato deve guardarsi allo specchio", "Vai Sossione, purtroppo la cattiveria è di questo mondo". Ancora: "Sei un papà fantastico", "Solo gli imbecilli non hanno capito che sei una persona buona e molto sensibile".









Per Sossio Aruta è dunque una vera e propria rivincita, dopo mesi di attacchi durissimi nei suoi confronti da parte anche appunto dell’ex gieffino Zequila. Chissà se quest’ultimo risponderà nelle prossime ore alla stoccata dell’uomo o se addirittura vorrà chiedere scusa, visto l’esito della battaglia legale in favore dell’atleta, il quale può adesso tirare un gran sospiro di sollievo.

