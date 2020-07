“La potenza dell’amore”. Stash e Giulia Belmonte, le immagini del figlio in arrivo

Il morale di Stash e Giulia Belmonte non potrebbe essere più alle stelle di così. Sarà proprio l’Estate 2020 a porre il timbro sulla tenera attesa del loro primo figlio. Da quando la giornalista Giulia Belmonte, da circa un anno compagna super riservata del leader dei The Kolors, ha annunciato la gravidanza, i due hanno preferito chiudersi a riccio. Poche, pochissime dichiarazioni inerenti all’arrivo del loro primo figlio, Stash e Giulia si sono limitati a condividere l’ovvia gioia del diventare genitori per la prima volta.

La nascita del bebè sembrerebbe prevista per il mese di novembre. Belmonte e compagno hanno condiviso con i loro follower di Instagram, profili in cui Stash ne conta 1Milione e Giulia 173Mila, qualche curiosità della loro routine quotidiana. Ad esempio proprio un loro intimo momento è stato condiviso da poco: la futura mamma ha postato un bellissimo video registrato in occasione di una visita medica per effettuare l’ecografia del loro piccolino. La didascalia che funge da corredo alla clip pubblicata da Giulia riporta poche e semplici parole: “La potenza dell’amore”. Una frase secca e concisa che descrive perfettamente quell’intenso susseguirsi di immagini, di breve durata ma commoventi per contenuto. (Continua dopo le foto)





































All’interno di esse fa capolino una Giulia Belmonte distesa sul lettino del medico, che dapprima fissa innamorata il monitor mentre registra ogni piccolo movimento vitale del suo piccolino, e che poi si gira a guardare la persona che riprende l’intenso momento. Molto semplice immaginare che di fianco a lei ci fosse il futuro papà Stash, mano sapiente che ha girato il filmato e presenza costante accanto alla sua amata Giulia, descritta da lui come “una ragazza stupenda”. Sia a Stash che alla Belmonte vanno la valanga di auguri da parte dei fan contentissimi della loro unione e in attesa come loro della lieta nascita novembrina. Super legati alla loro privacy, Antonio Fiordispino, in arte Stash, e Giulia Belmonte non si sono ancora esposti per quanto riguarda il sesso del loro bebè in arrivo, o almeno, lo hanno fatto ma noni vesti ufficiali. (Continua dopo le foto)









Comunque sia, il video condiviso su Instagram la settimana scorsa dal cantante, ha indirizzato parecchi a pensare che potrebbe essere di colore rosa il fiocco appeso sulla porta della neo famiglia. Il motivo? Il video riprende Stash alle prese con il brano “Flor di Luna” di Carlos Santana, che, secondo molti, non sarebbe stata una scelta casuale, poiché la canzone potrebbe essere un indizio sul nome del nascituro. Se davvero sarà una femmina e se si chiamerà Luna sarà il tempo a spifferarlo… Nel frattempo i futuri genitori hanno scelto di trascorrere le vacanze estive in giro per l’Italia, tra l’Abruzzo, regione dov’è nata lei, e la Campania, terra di origine di lui.

“Me lo hanno fatto durante la gravidanza”. Meghan Markle ci va giù pesante: l’accusa alla famiglia del suo Harry