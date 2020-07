Meghan Markle non ha mai avuto alcun timore di affrontare la Royal Family. La Markle, consorte del (ormai ex) principe Harry ha deciso di fare causa alla Associated Newspapers, proprietaria del Daily Mail. Il motivo? La Associated Newspapers a febbraio del 2019 ha pubblicato una lettera scritta da Meghan e inviata al padre Thomas. I rapporti tra i due negli ultimi tempi sono stati davvero travagliati e ben lontani dall’essere affettuosi. Secondo Meghan, ai tempi la famiglia di Harry non l’avrebbe protetta da critiche e accuse, lasciandola completamente sola durante la sua gravidanza.

Un'accusa, quella di Meghan Markle nei confronti della famiglia Reale d'Inghilterra, che probabilmente ha contribiuto a foraggiare la scelta della giovane coppia di emanciparsi dai Windsor. All'interno dei documenti stilati per la causa, racconta il Telegraph, sono presenti i nomi di cinque amici di Meghan che avrebbero lasciato trapelare informazioni personali alla testata americana People. Informazioni per rimpolpare per un articolo mirato contro il padre di Meghan, Thomas, e che portò il loro legame al definitivo deterioramento. Una volta chiarito questo, messa dinanzi alle numerose critiche sulle sue nozze e su quanto siano costate alla Corona, Meghan non perde tempo a fornire la sua spiegazione.























Grazie alla sfarzosa cerimonia in diretta tv globale, ai tempi accusata di gravare sulle spalle dei contribuenti britannici, Meghan pone l'accento su come il matrimonio abbia beneficiato all'economia inglese per ben un miliardo di sterline, a fronte dei 20 milioni circa spesi. La battaglia tra Meghan Markle, i media inglesi, la famiglia Reale britannica non sembra giungere ad una conclusione, almeno non per il momento, anzi… Sta per arrivare il lancio, previsto ad agosto, di quello che rischia di essere l'ennesimo e più forte schiaffo alla Corona inglese.















Il Duca e la Duchessa del Sussex, Meghan e Harry, hanno collaborato con gli autori di un nuovo libro esplosivo, nello specifico una biografia che li riguarda da molto vicino. La biografia, momentaneamente intitolata Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan, dipinga un ritratto lusinghiero della coppia. Ma se la domanda è se ci siano timori che si tratterà dell'ennesimo, forse decisivo, smacco che Harry e Meghan daranno alla famiglia reale, la risposta è: assolutamente sì.









La biografia di 320 pagine, che sarà rilasciata l’11 agosto, e diventare un bestseller globale. Secondo fonti ben informate, il libro traccia la storia dei Sussex fin dall’inizio della loro storia d’amore. Il libro è stato iniziato quando le crepe sono cominciate a venir fuori tra Meghan e il resto della Famiglia Reale. Proprio durante il suo matrimonio a maggio 2018. Si dice anche che gli amici dell’ex attrice abbiano contattato gli autori per mettere le cose in chiaro. Ora a Buckingham Palace si temono ulteriori sconvolgimenti. Mentre la biografia esplorerà le ferite aperte lasciate sulla scia della Megxit che ha visto la regina ferita e il principe Carlo infuriato.

