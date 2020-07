Cristiano Malgioglio, urla e caos in aereo: succede sotto gli occhi di tutti

Giornata movimentata per il personaggio televisivo Cristiano Malgioglio, che nelle scorse ore ha letteralmente perso le staffe. L’episodio è avvenuto all’interno di un aereo. Una vera e propria scenata quella dell’uomo, che ha dato vita ad un caos clamoroso a bordo del velivolo. Secondo quanto riferisce il giornale ‘Libero’, ci sono state urla con l’artista che si è infuriato perché accanto a lui i posti erano occupati, quindi non vuoti, e questa situazione non gli stava per niente bene.

Avrebbe infatti affermato: “Perché devo sedere gomito a gomito con uno sconosciuto?”. A quanto sembra, ci sono stati tantissimi momenti di tensione e Cristiano ha chiesto immediate spiegazioni ai membri dell’equipaggio. Avrebbe voluto che fosse rispettato maggiormente il distanziamento sociale, previsto per evitare il diffondersi del male del momento. La risposta del personale non si è fatta attendere, anche se non è stato assolutamente facile convincerlo. (Continua dopo la foto)























“Le regole non prevedono in aereo il distanziamento”, gli è stato risposto. Ma il paroliere ha continuato ad inveire contro, proseguendo nelle sue grida, con mascherina e guanti regolarmente indossati da lui. Fortunatamente, il tutto è rientrato poco dopo grazie al fondamentale intervento dell’assistente di Malgioglio. Nonostante non volesse più salire sull’aereo, il suo collaboratore lo ha poi convinto a non perdere il volo e ha quindi preso posto senza scatenare altri problemi. (Continua dopo la foto)















Recentemente Cristiano Malgioglio ha fatto una confessione ‘intima’ in radio. Ospite del programma Viaradio di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, il paroliere ha rivelato un particolare del suo privato che ha lasciato senza parole gli ascoltatori: “Faccio la collezione di mutande, nessuno lo sa ma io quando non ho un cavolo da fare compro mutande, ho due fissazioni nella vita”. Ed ha successivamente aggiunto altri dettagli alquanto particolari e inediti. (Continua dopo la foto)









“Non mi prendete per pazzo, ma mi piace, quando passo da una lavanderia, vedere la roba dentro le macchine, mi piace quello che è rosso: angurie, pesche”. Infine, per quanto riguarda la sfera professionale: “Sono giù di morale, avevo il disco più bello ma penso di aver avuto per le mani il disco più forte di questi ultimi anni, ma sarebbe uscito nel momento sbagliato”, ha concluso. Chissà cosa combinerà ancora il vulcanico Malgioglio.

