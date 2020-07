Enzo Salvi, le prime parole dopo l’aggressione: “Non riesco più a dormire”

Il comico Enzo Salvi è stato vittima di un episodio vergognoso nella giornata di ieri, martedì 30 giugno. Il suo pappagallo Fly è stato colpito da alcuni sassi in maniera inspiegabile e poi lo stesso uomo è stato aggredito per aver difeso lo sfortunato animale. Una paura incredibile per l’attore laziale, che ha temuto il peggio. Infatti, in un primo momento ha pensato che il suo amato pappagallo stesse ormai morendo, invece nonostante le gravi ferite pare ora si stia riprendendo.

Alcune ore fa, Salvi ha deciso di postare una foto di Fly e di sfogarsi sul social network Instagram con un lunghissimo messaggio. Il suo post ha raccolto quasi 30 mila like ed una grande vicinanza da parte dei suoi fan. La didascalia a corredo dell'immagine è iniziata così: "Amici miei voglio condividere con voi una piccola gioia. Fly, da quando siamo rientrati dalla clinica, lunedì sera, è sempre rimasto sul fondo della gabbia. Questa mattina alle prime luci dell'alba, Fly e' salito sul posatoio!".























Poi ha aggiunto: "Io anche questa notte ho dormito a fianco a lui e quando l'ho visto sul posatoio e' stata una forte emozione, non credevo ai miei occhi! Vi giuro sto tremando mentre scrivo…. Chiaramente ha ancora difficoltà a rimanere in equilibrio per il trauma della pietra ricevuta e soprattutto della caduta da più di di 6 m……La sua voglia di vivere e' immensa .. Fly e' un piccolo Guerriero. Le vostre preghiere 🙏 sono state ascoltate … Speriamo sia l'inizio di una ripresa".















Salvi ha proseguito, commentando: "Vi giuro non riesco più a dormire!! Davanti ai miei occhi ho sempre quella scena di violenza e crudeltà inspiegabile e "INGIUSTIFICATA" da parte di quel SOGGETTO che lo prendeva a sassate …..e che adesso gira libero ….mentre Fly lotta per vivere. Purtroppo il reato per il maltrattamento di animali ha pene ridicole: qualche mese di carcere che non sarà mai scontato o di una multa che non sarà mai pagata", ha detto ancora.









Il comico ha concluso: “In uno stato civile non può un tale soggetto essere lasciato a piede libero e magari continuare a maltrattare altri animali o persone. Mentre il mio Fly sta soffrendo, lui va girovagando senza aver visto per un solo minuto il carcere. Servono pene più aspre e un maggiore controllo del territorio. Grazie a tutti dal profondo del mio ❤️per la vostra solidarietà”.

