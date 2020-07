Splendida notizia per l’ex patron della Formula Uno, Bernie Ecclestone, che è diventato nuovamente papà. Alla veneranda età di 89 anni è riuscito ad avere il suo primo figlio maschio, mentre in totale ne ha adesso quattro. A partorire il bebè la moglie originaria del Brasile, Fabiana Flosi, di 44 anni, che come lavoro fa l’avvocatessa. Con lei si è unito in matrimonio alcuni mesi fa. La donna ha dato alla luce il neonato in un ospedale di Interlaken, in Svizzera, ed è stato annunciato il nome.

Come riferisce il quotidiano tedesco 'Bild', il bimbo si chiama Ace. Ecco quanto scritto dal giornale: "Sono entrambi in buona salute, siamo molto felici. Si è trattato di un parto tranquillo", ha commentato l'uomo. Poi ha anche rilasciato una breve battuta al tabloid 'Blick': "Per me è stato bellissimo, è nato in 25 minuti". Quindi, come detto poco fa, a quasi 90 anni (infatti li compirà il prossimo mese di ottobre) ha potuto vedere il suo primo maschietto. La sua felicità è al settimo cielo.























Ecclestone ha quindi anche tre figlie, concepite in sue precedenti relazioni sentimentali. Con la sua ex partner Ivy ha avuto Deborah, che oggi ha 65 anni, mentre con l'ex coniuge Slavica ha avuto le figlie Tamara e Petra, rispettivamente di 35 e 31 anni. Da circa 3 anni non fa più parte del tutto del mondo della Formula Uno, avendo venduto a Liberty Media. L'attuale moglie l'ha conosciuta nel 2009, durante il Gran Premio di Interlagos. E c'è un particolare curioso.















Ha prima avuto un pronipote, visto che il figlio della primogenita Deborah è diventato papà. Dunque, Bernie ha prima raggiunto il traguardo di bisnonno e poi ha potuto vedere il suo primo figlio di sesso maschile. Ora Bernie Ecclestone vive in Brasile dove 5 anni fa ha acquistato una piantagione di caffè e abita in una villa-fattoria, da cui segue a distanza le evoluzioni del mondo dei motori che sono stati il suo mondo fino a 86 anni, da quando divenne poi presidente onorario.









Sul nascituro aveva detto: "Come tutti i genitori abbiamo solamente un pensiero fisso: che il bambino nasca sano. E che magari in futuro non abbia voglia di interessarsi di Formula 1…". Il record è infatti ora detenuto da un indiano che è diventato papà a 96 anni, ma l'ex boss della Formula Uno si è davvero avvicinato a battere questo record. Per Bernie non resta che godersi questo momento indimenticabile.

