“Con una bionda accanto”. Stefano De Martino in barca con lei, gli scatti non mentono: foto

Continuano a circolare numerose voci su Stefano De Martino, che da un po’ di tempo è entrato ufficialmente in crisi con la bellissima showgirl argentina, Belen Rodriguez. Tante indiscrezioni su presunti flirt sono state smentite, ma adesso è venuta fuori un’immagine alquanto misteriosa che ha nuovamente scatenato gli utenti. Si trova nella sua città, Napoli, e molti pensano che stia conquistando già numerosi cuori di altre ragazze. E a ‘Made in Sud’ ci sarebbe stata una sorta di svolta.

Come riferito da ‘Giornalettismo’ e dal giornalista Gabriele Parpiglia, ci sarebbero due giovani, una bionda ed una mora, in lizza per lui. E la bionda potrebbe essere proprio colei che è state paparazzata insieme al ballerino campano. Al momento si sa che le due possibili pretendenti si chiamano Maria e Sara. La prima ragazza è stata scambiata per l’ex ballerina Maria Rosaria e quest’ultima è stata costretta a smentire tutti i rumors affermando che non ci sia nulla con Stefano. (Continua dopo la foto)























Si tratterebbe invece sempre di una ballerina, ma che fa parte del corpo di ballo del programma della Rai. Il settimanale ‘Nuovo’ ha invece pizzicato De Martino a bordo di una barca proprio in compagnia di questa ragazza bionda, che per ora non si sa ancora chi sia. In esclusiva Riccardo Signoretti ha postato sul profilo Instagram l’istantanea, che sarà sul giornale in edicola domani, giovedì 2 luglio. Il primo piano è intitolato: “De Martino prende il largo con una bionda”. (Continua dopo la foto)















Non sappiamo comunque con esattezza se sull’imbarcazione fossero presenti altre persone o solamente loro due. Potrebbe essere semplicemente una sua carissima amica, ma nulla può essere escluso. Stefano resta ancora in silenzio, dunque è complicato riuscire a captare qualche ufficialità. Non resta che aspettare i prossimi giorni per capirne di più. Infatti, se sarà davvero un suo nuovo amore, potrebbe pure vuotare il sacco ed annunciarlo in modo ufficiale. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram #settimanalenuovo domani in edicola! Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti) in data: 1 Lug 2020 alle ore 7:54 PDT

Gabriele Parpiglia ha inoltre pubblicato su Giornalettismo un lunghissimo approfondimento tutto dedicato a Stefano De Martino e alle sue molte fiamme. Niente di irriverente, solo la pura e semplice verità, che dribbla la stoica privacy dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. I nomi che si susseguono sono parecchi, Maria, Gilda (meno top secret delle altre), Cristina, Giorgia, ancora e ancora…Davvero una lista infinita.

