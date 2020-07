Marica Pellegrinelli ritrova l’amore: chi è e cosa fa l’uomo che le ha fatto battere di nuovo il cuore. Foto

Marica Pellegrinelli ha ritrovato la felicità assoluta. Tutto merito anche e soprattutto dell’amore scoppiato nuovamente in lei. Ormai l’ex Charley Vezza è soltanto un vecchio ricordo ed ora può godersi una nuova e importante esperienza sentimentale. A beccare la donna ci ha pensato ‘Oggi’, che nel numero in edicola nella giornata odierna, mercoledì 1 luglio, ha anche postato alcune immagini che la riprendono insieme a quest’uomo, confermando che siano a tutti gli effetti una coppia.

Nel recente passato, l’ex moglie di Eros Ramazzotti era finita nel vortice delle polemiche per un’immagine postata sui social. Non per il suo look o per qualche atteggiamento particolare assunto nell’istantanea, bensì per il luogo in cui si trova. Infatti, la foto è stata scattata in Sicilia e molti si sono chiesti come mai sia riuscita a recarsi in quella regione visto che non c’era la possibilità di spostarsi ancora al di fuori dei propri confini regionali, a causa dell’emergenza sanitaria. (Continua dopo la foto)























Tornando alla nuova fiamma di Marica, colui che l’ha fatta innamorare e battere il cuore a mille si chiama Paul Ferrari. L’uomo ha 30 anni ed è originario della città di Bergamo, proprio come la sua dolce metà. Dopo essere stata legata ad un cantante (Eros) e ad un imprenditore (Charley), adesso è la volta di unirsi ad un bellissimo modello. E chissà se stavolta non avrà davvero trovato la persona ideale, che le starà accanto per lunghissimo tempo. Il feeling appare molto forte. (Continua dopo la foto)















Sulle polemiche per quella immagine scattata nella regione siciliana, la Pellegrinelli aveva spiegato: “Allora ragazzi, mi chiedete come abbia fatto ad essere qua. Non sono qui in vacanza, anche se sembra. Sono molto fortunata perché sto lavorando in un posto meraviglioso per una campagna che era stata contrattualizzata e programmata prima dell’emergenza. Ci hanno dato i permessi e ora siamo qua. Siamo tutti negativi ai test sierologici che abbiamo fatto 48 ore prima di partire”. (Continua dopo la foto)









Aurora Ramazzotti ha sempre parlato molto bene di Marica Pellegrinelli: “Le vorrò sempre bene perché è la mamma dei miei due fratelli” ovvero Raffaella Maria e Gabrio Tullio, rispettivamente di 8 e 5 anni. E per un certo periodo di tempo si era anche vociferato della possibilità che l’artista e l’attrice potessero ritornare insieme, invece non è accaduto.

