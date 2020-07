Federico Fashion Style, ecco le bambole da pettinare. Polemica sul prezzo: ecco quanto costano

Federico Fashion Style ha deciso di ampliare il suo business, gettandosi a capo fitto nel mondo dei giocattoli. In particolare, ha voluto lanciare precisamente due bambole che hanno ovviamente il suo brand. Questi giocattoli potranno essere usati da tutte le bambine che vogliono divertirsi, fingendosi hair stylist. Entrando più nello specifico, una delle bambole in questione è a figura intera ed ha un’altezza di 80 centimetri. Ha addosso il classico vestito da sposa e un velo in testa.

Inoltre, si ha la possibilità di acquistare la styling head, ovvero una testa della bambola su cui è possibile divertirsi e giocare con i capelli. Coloro che compreranno i prodotti, avranno anche l’opportunità di trovare gli attrezzi necessari. Quindi, c’è un vasto assortimento con la piastra per capelli, il phon giocattolo e anche spazzole ed extension colorate. Le bambole sono state ufficialmente proposte alcuni mesi fa e c’è però chi ha criticato il prezzo delle stesse. (Continua dopo la foto)























Infatti, la bambola con l’abito da sposa ha un costo pari a 59,99 euro, mentre per quanto riguarda la styling head il prezzo è fissato a quota 39,99 euro. Numerose persone si sono dunque lamentate di queste cifre, che non sarebbero alla portata di molti. Non è la prima volta che l’uomo sia al centro di polemiche, anche se presumibilmente, nonostante alcune critiche, i suoi prodotti andranno a gonfie vele visto che sono molto belli da vedere e piaceranno alle bimbe. (Continua dopo la foto)















Negli ultimi giorni il parrucchiere è salito alla ribalta per un altro fatto. Mercoledì 24 giugno l’hair stylist si è visto costretto a richiedere l’intervento della polizia. Una cliente di Federico è rimasta così sconvolta dal conto elevato che, dopo aver usufruito del servizio se ne voleva andare senza pagare. “Un conto salato, non posso pagarlo”, lo avrebbe definito la signora, che una volta arrivata alla cassa ha sgranato gli occhi quando ha scoperto che la cifra da sborsare ammontava a 5mila euro. (Continua dopo la foto)









Webboh.it ha fatto notare che attraverso la piattaforma dell’hair stylist scaricabile da App Store o Google Play è possibile scoprire tutti i prezzi del listino. Il semplice taglio è di 13 euro, mentre uno shampoo specifico si arriva a spendere 8 euro. Shampoo e piega costano 12 euro (se fatti dai collaboratori del parrucchiere). Se il servizio è fatto direttamente da Federico la cifra è di 48 euro.

