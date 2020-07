“È lei!”. Paolo Ruffini, nuova fidanzata dopo l’addio da Diana Del Bufalo. Lo hanno già ‘beccato’

Paolo Ruffini, beccato. È il settimanale Chi ad aver svelato alcuni retroscena sulla vita sentimentale e privata dell’ex Iena. Dopo l’addio a Diana De Bufalo, il conduttore de La Pupa e il Secchione finisce nel pentolone de Le Chicche di Gossip di Chi. Un nuovo amore, dunque, nella sua vita, dopo la travagliata relazione con Diana. Scopriamo di chi si tratta.

Si chiamerebbe Simona la nuova fiamma di Ruffini. Le immagini mostrano chiaramente che il conduttore sembra aver dato il ‘via’ ufficiale e aperto il suo cuore a un nuovo amore. Il conduttore accompagna la ragazza dopo una cena e la partecipazione a un evento. Ma non va via, sale in casa, dettaglio che lascerebbe confermare a occhi chiusi che la relazione esiste davvero. (Continua a leggere dopo la foto).























La consapevolezza raggiunta da Ruffini non nega il dolore che ha sopportato Diana Del Bufalo, che ha più volte sottolineato di essere risalita a galla grazie a un percorso di terapia. Lo ha ammesso nello studio di Verissimo: “Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male”. (Continua a leggere dopo la foto).















Diana ha aggiunto anche che la storia è finita e non concede altri ripensamenti: “Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Due settimane fa ci siamo anche parlati al telefono, ma è davvero finita”. E adesso per la donna che deciderà di stare al fianco del conduttore, sarà importante capire se la consapevolezza raggiunta da Paolo può davvero definirsi tale. (Continua a leggere dopo le foto).









Il periodo di isolamento forzato ha permesso a Ruffini di fare chiarezza nella propria vita interiore. Il conduttore ha ammesso durante un’intervista rilasciata su SuperGuidaTv, che desidera darsi nuove possibilità e soprattutto perdonarsi. Un aspetto importante che Paolo dovrà tenere in mente per non permettere che altri tipi di fraintendimenti possano di nuovo rovinare tutto.

