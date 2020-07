“Costole rotte e stampella”. Brutto incidente per Simona Izzo. Cosa è successo

Simona Izzo, la vacanza non inizia sotto i migliori auspici. Si trova nella splendida meta estiva ambita dai più. l’isola di Capri, Simona Izzo in compagnia del marito Ricky Tognazzi. Un giro in barca consueto ma qualcosa non va nel modo migliore. Momenti di preoccupazione e tensione per la coppia, condivisi dalla stessa sul proprio profilo Instagram, dopo aver scansato il peggio.

Del piccolo incidente si è già accennato qualcosa, nello studio di C'è tempo per… con alla guida del timone affidato alla coppia Anna Falchi e Beppe Convertini. Un collegamento con Simona Izzo, poi oggetto di una clamorosa gaffe da parte dei conduttori che avevano del tutto fatto scivolare dalla mente che dall'altra parte del video la Izzo attendeva di prendere parola da quasi un'ora.























"Sospetta frattura alle costole, cammino con una stampella". E la vacanza non promette bene fin dai primi giorni. È caduta dalla barca, l'attrice ha temuto il peggio: "Passavo dal tender allo yacht di un amico. La crew non mi buttato neanche un salvagente. Ho bevuto molto. Botta alla schiena. Una sfuggita vera". E in puntata ha informato che: "Sto bene ma mi muovo con una stampella".















La famiglia al completo per l'attrice, con il marito Ricky Tognazzi, i figli con i nipoti e ovviamente gli amici di una vita intera. Poteva sicuramente andare peggio, per Simona Izzo forse è meglio stare a riposo prima di riprendere in considerazione un altro viaggio estivo. Ma al suo fianco un amore inossidabile che vanta ben 30 anni di unione e supporto reciproco. Con Tognazzi al suo fianco, Simona è in mani sicure.









Ma non solo Tognazzi nella sua vita. L’attrice vanta anche un matrimonio con Antonello Venditti, dal 1975 al 1978 e persino una relazione con Maurizio Costanzo. Una donna che ha sofferto il tradimento, di cui lei stessa ha svelato ogni dettaglio, confermato anche da Venditti al Corriere della Sera: “La separazione fu deflagrante, come può essere fra due persone che sostanzialmente si amavano ancora ma avevano caratteri in conflitto”.

