Alessandra Amoroso, il nuovo look è una vera bomba. Si presenta così e stende tutti

Alessandra Amoroso fa perdere la testa. Impossibile debuttare con una nuova ‘hit’ e non lasciare il segno. La cantante pugliese non solo riesce a convincere con la sua musica, ma anche con il look. È impeccabile e originale, ma di questo i fan hanno avuto un assaggio. Che Alessandra fosse alla ricerca di una nuova ‘immagine’ era chiaro. Tanti i post in cui ha mostrato nuovo taglio e colore dei capelli, con una ‘sterzata’ anche al suo stile. Il risultato? Eccolo.

Un titolo che richiama l’incontro, la festa, la danza sulla spiaggia, o anche solo un simpatico aperitivo in compagnia degli amici. Si intitola “Karaoke” la nuova hit dell’estate firmata Amoroso, con la frizzante collaborazione dei Boomdabash. E per restare in linea con il ritmo incalzante, Alessandra Amoroso propone un look esclusivo in occasione della realizzazione del suo video. (Continua a leggere dopo la foto).























L’immagine da baby girl è stata del tutto bocciata. Il nastro si riavvolge e Alessandra torna indietro nel tempo. Con un foulard tra i capelli e corpetto di jeans la cantante lancia l’immagine di una donna fresca, ironica, curiosa e con mille riserve di energia. Non un look da video musicale, ma anche quello scelto per una serata sulla spiaggia, per l’ora dell’aperitivo con le amiche. Ma non dimenticate di portare con voi anche il sorriso. (Continua a leggere dopo la foto).















È proprio quello che ci voleva, il completino total denim firmato Dolce&Gabbana, caratterizzato dal tocco magico dei jeans modelino skinny rigorosamente a vita alta per valorizzare i fianchi, correlato da corpetto crop scollato con tanto di spalline larghe effetto retrò super femminile, adatto per addolcire le forme e rapire lo sguardo di tutti. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram 🚌 24 giugno, ore 14.00 #Karaoke, il video 🎥 Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 22 Giu 2020 alle ore 12:39 PDT

Ma come si sa anche gli accessori sono il pizzico di sale in più che ci vuole. Via libera agli accostamenti di colore, senza esagerare, ma con classe. Alessandra ha scelto un paio di décolleté in camoscio rosa con il tacco a spillo di Greymer, orecchini a cerchio molto evidenti mostrati dal foulard che tiene raccolti i capelli. Fiocco al centro della testa e si è pronti per la festa. La versione multicolor proposta da Alessandra sembra davvero essere adatta per ogni occasione, che poi è sempre quella giusta per stupire tutti.

Silvia Provvedi mostra al mondo la figlia Nicole (e se ne frega del resto)