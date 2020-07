Claudia Galanti, a 6 anni dalla morte della figlia Indila un altro terribile lutto

La morte della piccola Indila, venuta a mancare nel 2014, è stato un dolore terribile per Claudia Galanti. Una tragedia che l’ha portata anche a tentare il suicidio. “Ho pensato al suicidio perché l’istinto di una madre, quando perde un figlio, è quello di raggiungerlo per stare con lui”, aveva detto Claudia a Verissimo, spiegando come non sia stata in grado di darsi nessuna spiegazione per la perdita della figlia.

“È un dolore oltre ogni dolore, non cerco risposte mediche, il risultano è sempre lo stesso e non cambia – aveva detto ancora – solo capito che la mia vita è fatta di momenti di grande felicità a cui seguono sempre momenti di grande dolore. È il prezzo che devo pagare”. E lo sanno bene i due fratelli maggiori di Indila, che in questi anni si sono dovuti abituare alla sua assenza. (Continua a leggere dopo la foto)























“Non capiscono cosa stia succedendo e per loro ho iniziato a tornare alla vita normale, a essere la mamma presente che sono sempre stata”. E il fatto che siano ancora piccoli aiuta: “Se fossero più grandi sarebbe più difficile dare delle risposte, perché non so darle nemmeno a me stessa”. A sei anni dalla morte della terza figlia Claudia Galanti deve affrontare un altro gravissimo lutto. (Continua a leggere dopo la foto)















Nelle scorse ore, in Paraguay, sua terra d’origine, è morto il padre. A dare la notizia è Giornalettismo: “I due avevano da poco ritrovato un rapporto anche se a distanza. Una notizia tremenda per Claudia che, ricordiamo, da 4 anni vive con il compagno Arnaud Mimran in carcere, rinchiuso a Parigi per una serie di reati fiscali e non”, si legge. Era il febbraio del 2014 quando Indila è morta. Poco dopo il decesso della bimba la madre e il padre pubblicarono un comunicato. (Continua a leggere dopo la foto)









“In quanto genitori è importante per noi spiegare le cause mediche che hanno portato alla scomparsa della nostra piccola baby Indila. Dopo essere venuti a conoscenza di innumerevoli voci, riteniamo sia giusto chiarire che la nostra bambina è deceduta a causa di un batterio sanguigno. A seguito di accurati esami clinici, la certezza dei medici è che si sia trattato di un’infezione batteriologica. Non c’è stato alcun rigurgito neonatale, ma l’induzione al vomito è stata causata nell’intento di soccorrerla”.

