Silvia Provvedi mostra al mondo la figlia Nicole (e se ne frega del resto)

Circa due settimane fa, Silvia Provvedi, sorella gemella di Giulia Provvedi, del famoso duo “Le Donatella”, ha annunciato via social la nascita della sua primogenita: Nicole. La bambina, la cui attesa è stata parecchio documentata su Instagram, ha visto la luce giovedì 18 giugno. Il papà della piccola Nicole è Giorgio De Stefano, arrestato pochi giorni fa in seguito a un blitz anti-‘ndrangheta in Calabria. Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano si sono conosciuti qualche anno fa ad Ibiza, e per tanto tempo il nome della nuova fiamma della cantante è rimasto un segreto. Per mantenere anonima l’identità di Giorgio, ai tempi della partecipazione di Silvia al Grande Fratello Vip, la Donatella aveva ideato per il compagno un simpatico soprannome: “Malefix”.

A proposito di quanto accaduto al compagno e padre di Nicole, Giorgio De Stefano, Silvia si è espressa così: "Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà. Vi ringrazio di cuore davvero tutti. Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini , perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt'ora. Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza. Grazie ancora a tutti vi abbraccio, Silvia".























Parlando di accadimenti più lieti, Silvia è una mamma davvero tenera e dolcissima, e lo si intuisce anche dall'ultimo video postato sul profilo ufficiale Le Donatella: @ledonatellaofficial. Nella clip pubblicata poco fa su Instagram, Silvia provvedi culla tra le braccia la neonata Nicole, ma non è tutto. A fare da colonna sonora alla neomamma è Arisa, con il suo celebre brano "Meraviglioso amore mio", il cui testo celebra un amore purissimo, di cui bisogna necessariamente prendersi cura. Ed è così che Silvia protegge la sua piccola, tra le braccia, mentre all'esterno impazza il ciclone mediatico a causa dell'arresto del compagno Giorgio.















D'altronde anche gli utenti Instagram non si risparmiano e sganciano commenti che risultano essere delle vere e proprie bombe a mano. "Fuori la 'Ndrangheta dall'Italia! Andrete tutti nella casa circondariale, Malefix e company. E lei sicuramente era al corrente di ciò che gli stava intorno.", commenta un suo follower. La fortuna risiede nel fatto che i seguaci di Silvia Provvedi non la pensino tutti allo stesso modo. Così fanno capolino anche altri commenti di diverso stampo, positivi e incoraggianti. "In questo momento devi pensare solo alla tua piccolina.. Fregatene di tutto il resto e delle persone infelici che sanno solo giudicare! Il resto si sistema ma non farri rovinare il momento più bello!".









Il 18 giugno Silvia Provvedi è diventata madre: “Il giorno più bello della nostra vita, benvenuta amore”. Silvia Provvedi si è servita di poche semplici parole per annunciare la nascita della piccola Nicole. Su Instagram la gravidanza della sua prima figlia è stata documentata day-by-day. Ciò è avvenuto attraverso ecografie e diverse parole di incoraggiamento da parte dell’altra metà della mela, Giulia Provvedi. “Sono super mega emozionata”, ha detto in una storia di Instagram la neo-zia Giulia, ringraziando i propri follower anche “da parte della Silvietta”. Auguriamo a Silvia di godersi appieno il miracolo della vita, nonostante tutto ciò che le si è sgretolato attorno.

