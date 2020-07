“Mica male…”. Stefano De Martino, proprio ora vengono fuori i nomi di tutte le sue ex. Hai capito…

Gabriele Parpiglia ha pubblicato su Giornalettismo un lunghissimo approfondimento tutto dedicato a Stefano De Martino e alle sue molte fiamme. Niente di irriverente, solo la pura e semplice verità, che dribbla la stoica privacy dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. I nomi che si susseguono sono parecchi, Maria, Gilda (meno top secret delle altre), Cristina, Giorgia, ancora e ancora…

“Dopo la separazione con Belen Rodriguez, il conduttore di “Made in Sud” non ha rilasciato dichiarazioni in merito se non: ‘Con le donne ho chiuso’. Ma girovagando per i vicoli di Napoli, lì dove nascono le notizie, ovvero per strada; abbiamo scoperto che nella nuova vita di Stefano ballano, danzano molti cuori. Due, una bionda e una mora, parrebbero sicuri. […] La prima di chiama Maria e fa la ballerina. La seconda Sara, professione Make up artist. Due ragazze che avrebbero perso la testa per il ballerino, avrebbero condiviso del tempo con lui che però di innamorarsi, di storie serie, al momento non ne vuol sapere anche se con Maria forse qualcosa di più al momento c’è.” (Continua dopo le foto)































Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

L’articolo di Parpiglia su Stefano De Martino si rivela essere parecchio gustoso e sagace. A quanto pare Stefano sarebbe uscito allo scoperto, durante una delle rotture con la Rodriguez, sol con l’influencer Gilda Ambrosio. Ma a parte lei, sottolinea Parpiglia, nessun’altra (ufficialmente, eh). Nonostante solo la Ambrosio abbia visto la luce del sole, numerose altre donne hanno accompagnato il bel napoletano che, nonostante tenga molto alla sua privacy, non sempre (quasi mai) riesce nell’intento di sgattaiolare nell’ombra. “Già in passato De Martino, bravissimo nel gestire la sua comunicazione e il basso profilo quando serve, ha scelto di uscire allo scoperto (dopo l’ennesima rottura con Belen, ndr) solo con la stilista e influencer Gilda Ambrosio. Altre conquiste? Ufficialmente nessuna.” (Continua dopo le foto)



Stefano De Martino e Chiara Scelsi

“Però, però, però, nel cuore di Stefano altre fiamme hanno preso fuoco: Chiara Scelsi, la giovane modella Diletta (che di cognome non fa Leotta, ndr), la showgirl Cristina, la mora Giorgia. E ancora. L’attrice Katy sono state dolci meteore che hanno toccato il cuore di Stefano. Alcune sono sfuggite all’attenzione dei media, altre no e i paparazzi, a volte, lo hanno pizzicato, altre no. Chi scrive invece ne conosce i racconti personali o le serate o le serate d’estate, fate voi. Stefano, nei suoi spostamenti è molto serioso e rigoroso. Controlla tutto in modo maniacale per proteggere la sua privacy come è giusto che sia, ma non sempre le info riescono a contenersi soprattutto quando sei sulla cresta dell’onda.” Siamo sicuri che dopo l’ultima rottura con Belen, Stefano De Martino ci farà ancora sognare.

“L’amore…”. Belen Rodriguez, il messaggio parte nella notte. Stefano avvisato, mezzo salvato