Da quando Belen Rodriguez sta attraversando l’ennesima crisi con Stefano De Martino, anche il suo profilo Instagram ha subito un netto scossone: super incentrato sul lavoro. Il profilo Instagram della showgirl argentina ha man mano assunto tutta l’aria di un diario segreto, ricco di spunti di riflessione e di sfoghi, soprattutto nelle storie. Stiamo parlando delle frasi ad effetto che Belen condivide con i suoi follower e che molto spessano sembrano, piuttosto che frecciatine, dei veri e propri dardi infuocati. Tra le ultime riflessioni made in Belen, ne spicca una che sembra proprio mettere al bando ogni dubbio sul mittente. Poche, pochissime parole, taglienti e mirate… chissà che Stefano non ne sia rimasto infilzato!

Belen e Stefano si sono lasciati, giungendo ai cosiddetti ferri corti. Complice sicuramente la trascorsa quarantena, che negli ultimi mesi ha svolto la funzione di spartiacque per tante coppie, VIP e non. Pare dunque che ad aver messo in pericolo tutta la torretta Jenga sia stato un mattoncino più insidioso degli altri, che avrebbe innescato la miccia di una lite di dimensioni epiche. "Una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia…", come riportato dal settimanale Oggi. (Continua dopo le foto)





































Secondo Oggi la loro rottura avrebbe messo radici già a partire da gennaio. Stefano avrebbe compiuto qualche passo falso nell'insidiosa tematica della fedeltà. L'ex ballerino, infatti, non sarebbe nuovo a tradimenti e flirt che da sempre hanno provveduto ad innescare le gelosie della compagna Belen. Pare che la Rodriguez durante gli ultimi mesi di convivenza avrebbe sbirciato spesso e volentieri lo smartphone del marito, controllando ogni movimento ritenuto di contrabbando. Qualche giorno dopo la lite, Stefano De Martino si sarebbe dovuto recare a Napoli per impegni di lavoro.









L'ex ballerino di Amici, infatti, era atteso in Campania per registrare le nuove puntate del programma Made in Sud. "Allo stress da eccessiva vicinanza si è aggiunto quello della lontananza. A fine aprile, infatti, tre giorni dopo la sfuriata intercettata da più di un inquilino, Stefano scende a Napoli per lavoro. Da lì si interrompono le comunicazioni". (Continua dopo le foto)

Ma ci pensa Belen a comunicare e a condividere con la sua miriade di follower le sue emozioni più intense. Alcune ore fa, infatti, la showgirl ha condiviso su Instagram una storia breve ed ermetica ma sicuramente d’effetto. Il gesto di Belen non è ovviamente passato inosservato, testualmente ha scritto: “L’amore è per la gente vera”. Solo questo, senza la sua firma apposta che di solito conferisce alle sue frasi un non so che di solenne. Ovviamente non si ha la certezza che il ricevente di questo dardo infuocato sia effettivamente De Martino, ma diciamo che un’idea ce la siamo comunque fatta.

