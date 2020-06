“Sta con lui!”. Taylor Mega, la foto ‘hot’ non lascia più dubbi: scoppia la passione

Adesso è sicuro: Taylor Mega e Tony Effe sono nuovamente ritornati insieme. Lei ha trascorso la quarantena a causa dell’emergenza sanitaria a Milano assieme alla sua dolce metà. Il loro legame è cresciuto sempre più e si è decisamente rafforzato durante il periodo trascorso obbligatoriamente all’interno delle proprie abitazioni. E il settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini li ha beccati in una vera e propria fuga romantica, come dimostrano le immagini postate dal giornale.

In particolare, si sono concessi relax assoluto sul lago di Como e si sono scambiati baci e carezze affettuose a bordo di un motoscafo, che era stato noleggiato dalla coppia. I due si frequentano praticamente da due anni, dal 2018. Si sono conosciuti grazie ai social network ed è stato l’artista a fare il primo passo per corteggiarla. Nel 2019 le strade si erano divise, ma adesso si sono ritrovati e sono pronti a giurarsi amore per molto tempo. Almeno stando alle immagini focose. (Continua dopo la foto)























Il settimanale ha scritto: “Weekend di passione per Taylor Mega e il fidanzato, il rapper Tony Effe: i due, che si sono riavvicinati durante la quarantena, dopo un periodo di crisi, ormai sono inseparabili e hanno trascorso un weekend bollente sul lago di Como. Lo testimoniano le foto pubblicate da “Chi”, in edicola da domani mercoledì 1 luglio, che documentano lo scambio di baci roventi tra l’influencer e il rapper a bordo di un motoscafo noleggiato per poter restare in intimità in mezzo al lago”. (Continua dopo la foto)















E poi ha aggiunto: “La risposta del cantante della Dark Polo Gang alla sua ex Vittoria Ceretti, che si è sposata pochi giorni fa a Ibiza, sembrerebbe essere proprio Taylor Mega. I due si sono ritrovati ancora più affiatati di prima”. Una delle influencer più amate dagli uomini, anche e soprattutto per la sua bellezza, e Tony Effe sembrano quindi adesso inseparabili. Probabilmente entrambi hanno compreso, nonostante i problemi iniziali, di aver trovato la rispettiva anima gemella. (Continua dopo la foto)









Cinque mesi fa circa l’influencer venne cacciata dalla D’Urso in diretta, sempre a Live non è la D’Urso. Finì sotto l’occhio del ciclone per aver postato una foto in cui mostrava il dito medio davanti ad un mezzo della polizia, gesto che fece infuriare Barbara D’Urso tanto che la padrona di casa decise in diretta di non invitarla mai più. Taylor Mega si è scusata con la D’Urso e durante la cinquatesima puntata di Live è tornata a sorpresa in studio per parlare di truffe.

