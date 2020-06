Caterina Balivo, l’ultimo scatto è una vera delizia per gli occhi. Cosa ha fatto: foto

Le meritate vacanze di Caterina Balivo sono ormai iniziate da molto e non ha nemmeno tutta questa fretta di interromperle, visto che ha detto stop a ‘Detto Fatto’ ed è in attesa dunque di nuovi progetti televisivi. Sta particolarmente apprezzando in questi giorni la vita quotidiana e casalinga, infatti si sta cimentando con alcune prelibatezze. Si trova con la sua famiglia nella sua casa al mare e sta particolarmente puntando l’attenzione sul mondo culinario, con buoni risultati.

Insieme a sua figlia Cora ha realizzato un gelato nei giorni scorsi e oggi, martedì 30 giugno, ha pubblicato delle immagini sul suo profilo Instagram dove ha mostrato a tutti i suoi fan un piatto tipico della regione Campania, la sua terra di origine. Ha infatti preparato i cosiddetti spaghetti alla Nerano, decisamente molto deliziosi. Non si è ancora recata nella sua amatissima Capri, ma si è voluta sentire vicina all’ambiente partenopeo proponendo questo piatto locale. (Continua dopo la foto)























Per preparare questi speciali spaghetti ha utilizzato le zucchine che ha raccolto nel suo orto e il provolone. Una volta terminata l’opera ai fornelli, visto che era stata cucinata nel miglior modo, ha avuto la brillante idea di condividere questo successo con tutti i suoi ammiratori. Questi ultimi l’hanno riempita di mi piace e di complimenti per quanto fatto. In attesa di capire cosa farà da un punto di vista lavorativo nella stagione televisiva 2020-2021, si fa apprezzare in cucina. (Continua dopo la foto)















Nella didascalia a corredo dell’immagine, la conduttrice Rai ha scritto: “Spaghetti alla Nerano…molto lontani dagli originali, molto. Ma nella vita meglio sempre provarci che arrendersi. Ecco, non li ho mai fatti, figuriamoci se mi fermo al primo esperimento”. I fan le hanno regalato quasi 17 mila like e numerosi commenti. Eccone alcuni: “Buona, sei brava”, “Brava Caterina, una donna sempre in movimento”, “Mamma mia che bontà”, “Dall’aspetto sembrano buonissimi”. (Continua dopo la foto)









Gli ultimi rumors volevano la 40enne campana corteggiata da Sky e da La7. Si è parlato di un possibile ‘prolungamento’ televisivo del format My Next Book (a mettere la pulce nell’orecchio il magazine Oggi), format sperimentato su Instagram assieme al marito Guido Maria Brera durante la quarantena. “Dopo aver effettuato un semplice ma ufficiale fact checking, possiamo affermare che si tratta di una fake news”. Così Bubino Blog sulla voce in questione.

