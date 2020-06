Lapo Elkann presenta ufficialmente la sua fidanzata. Chi è la donna che gli ha fatto perdere la testa

I tempi contraddistinti da problemi e momenti decisamente bui sembrano messi ormai definitivamente alle sue spalle. Parliamo di Lapo Elkann, che ha finalmente ritrovato il sorriso e anche l’amore. Sul settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini ha ufficialmente presentato la sua nuova partner e qui si è confessato a 360 gradi. Ha innanzitutto voluto precisare che questa persona al suo fianco è stata in grado e lo è tuttora di dargli “una grande mano” nella vita quotidiana.

La donna che gli ha fatto perdere completamente la testa si chiama Joana ed è originaria della Spagna. Per quanto riguarda la sua attività professionale, è un’importante manager, attivissima nel mondo sociale ed è divorziata. Infatti, è stata sposata e da quella relazione sono anche nati due figli. Lei ha 47 anni, quindi è più grande di 5 anni rispetto all’imprenditore. Ha ammesso che questo legame sentimentale è del tutto diverso confrontato con gli altri, quindi ha trovato la persona giusta. (Continua dopo la foto)























Ora è un uomo cambiato in meglio, anche grazie e soprattutto alla sua nuova fiamma: “Merito di una persona che mi dà una grande mano e un grande sostegno”. ‘Chi’ lo ha beccato insieme a lei durante una breve crociera alle isole Baleari, su una barca di proprietà di un suo amico. Non ha voluto esprimere molti commenti, ma ha confidato una cosa importante: “Sono felice e innamorato”. Non ha voluto rinnegare il passato amoroso, ma ora la situazione è diversa. (Continua dopo la foto)















Lapo ha spiegato che per colpa della sua “insicurezza” ha iniziato a costruire “tanti legami”. Visto che con se stesso non si trovava per nulla bene, si è affidato alle donne “per colmare un buco interiore”. Ha precisato di essere “grato a tutte”, quindi non ha scoccato alcuna frecciatina alle sue ex fidanzate. Però Joana gli ha aperto un mondo differente e ora sta bene a tutti gli effetti. Per Elkann sembra sia giunto il momento decisivo per maturare al 100% e legarsi in modo serio e duraturo. (Continua dopo la foto)









Dopo il grave incidente verificatosi a Tel Aviv, in Israele, il rampollo della famiglia Agnelli aveva rivelato: “Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus, che non è un capriccio da bambino viziato. Umanamente Lapo Elkann non è come lo descrivono gli altri, ma è un uomo che ha voglia di fare del bene. Con l’incidente ho capito che è questo il mio nuovo motto di vita”.

