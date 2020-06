Sono rimasti letteralmente a bocca aperta, stupiti dall’incredibile somiglianza con la madre, i fan della ballerina Elena D’Amario. Ha infatti postato una foto ricordo in compagnia del genitore e qui in tantissimi hanno notato le numerose similitudini. L’immagine è stata postata per un giorno davvero speciale: ovvero il compleanno della signora Maria Teresa. Molti aspetti, tra cui naso, bocca ed altri tratti del volto sono praticamente identici. Il suo amore per la mamma è infinito.

Elena ha infatti un rapporto stupendo con la donna, che non ha avuto alcun contraccolpo nemmeno con l'obbligata lontananza a causa del lockdown. La danzatrice è costretta a stare a Roma o a New York per i suoi numerosi impegni lavorativi, ma il suo feeling con la sua famiglia che risiede in Abruzzo non si è mai interrotto. La madre è nata a Termoli, ma vive da anni a Pescara. In quest'ultima città è cresciuta la D'Amario, spinta proprio da lei a inseguire i suoi sogni.























Maria Teresa ha anche un'altra figlia, di nome Sara. Ritornando alla foto in questione, la figlia ha ricevuto una miriade di mi piace e di commenti. Spuntano anche alcune reazioni di alcuni colleghi di Elena, come quella di Daniele Rommelli. Veramente molto emozionante la didascalia scelta: "Mi hai dato le ali, mi hai lasciato volare, mi hai rialzato mentre cadevo. Grazie mamma, buon compleanno. Ti amo. Tua E.". Andiamo a vedere nel dettaglio i messaggi degli innumerevoli fan.















Quasi 35 mila i like ottenuti da Elena D'Amario, la quale ha avuto l'opportunità di leggere con immenso piacere i seguenti post degli ammiratori: "Oddio mio, siete identiche", "Siete uguali", "Sei praticamente la sua fotocopia", "Tantissimi auguri di compleanno alla tua mamma", "Due gocce d'acqua". E ancora c'è chi ha aggiunto: "Ma ti ha fatto con lo stampino", "Per un attimo ho pensato che fossi tu, incredibile!", "La fotocopia di tua mamma", "Tanti auguri ad una grande donna".









Durante ‘Amici Speciali’, la D’Amario aveva annunciato sui social il suo abbandono anticipato. Ecco quanto aveva scritto la giovane su Instagram: “Team work. Ti voglio bene frà. Anche questo progetto l’abbiamo portato a termine con un super team in un momento tanto difficile. Tornare sul set con persone fantastiche, generose e appassionate del proprio lavoro non ha prezzo. Poi un in bocca al lupo speciale alla mia Amici Family. Performers, squadra tecnica, tutti! Vi guarderò e applaudirò with love”.

