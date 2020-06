Barbara D’Urso, che succede? Ecco come (e con chi) è stata ‘beccata’ sotto casa

Sono sempre state tante le voci circolate negli ultimi mesi su Barbara D’Urso, riguardanti la sua vita sentimentale. Lei si professa single ormai da anni, anche se non tutti credono alle sue parole. A partire dal conduttore del ‘Grande Fratello Vip’, nonché direttore del settimanale ‘Chi’, Alfonso Signorini. E proprio sul suo giornale è apparsa una foto che immortala la presentatrice di numerose trasmissioni Mediaset di successo in compagnia di alcuni uomini. E chissà se non sia più sola.

In particolare, come riferisce l’edizione che uscirà in edicola nella giornata di domani, mercoledì 1 luglio, Carmelita è stata beccata dai paparazzi mentre era intenta a passeggiare insieme alla sua storica assistente Angelica in zona Brera, dopo aver trascorso una bellissima serata al ristorante ‘El Carnicero’. E anche ‘Dagospia’ ha pubblicato l’immagine in questione. Inizialmente si è concessa un aperitivo e poi è andata a cena con il collega e amico Gianluigi Nuzzi. (Continua dopo la foto)























Cena anche con il volto del programma ‘Le Iene’, Alessandro Di Sarno. Poi, quando sono uscite dal locale sia Barbarella che Angelica “sono state accompagnate per un tratto di strada da alcuni dei coinvitati che, da perfetti gentiluomini, si sono trasformati in bodyguard”. E il settimanale ‘Chi’ ha dato vita anche ad una battuta: “Del resto Barbara D’Urso è un bene prezioso che tutti vogliono proteggere”. E c’è già chi sia pronto a giurare che possa esserci il suo fidanzato in quella istantanea. (Continua dopo la foto)















Ieri, lunedì 29 giugno, è intervenuto in sua difesa Costantino Della Gherardesca, che ha condannato gli atteggiamenti di alcuni giornalisti: “Abbi pietà dei giornalisti. Quelli che durante le tue trasmissioni si sfogano su Twitter e ti additano come immorale e diseducativa. Al massimo avrai tenuto compagnia a qualche signora che scartava un cioccolatino sul divano”. Della Gherardesca ha quindi aggiunto che i programmi di Carmelita non fanno assolutamente male a nessuno. (Continua dopo la foto)









“Hanno fatto molti più danni quei giornalisti che si vantano di parlare di cose più serie, ma che sono infinitamente più sensazionalistici e attenti allo share di lei”, ha aggiunto. I vari video di Della Gherardesca non sono piaciuti per nulla al noto giornalista Giuseppe Candela, il quale ha deciso di fare un tweet su Twitter ironizzando sulle affermazioni di Costantino. Ha fatto intendere che Costantino sia interessato a sostenerla per interessi personali.

Antonella Clerici, pessime notizie sul suo nuovo programma. La decisione cambia tutto