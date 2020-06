Belen Rodriguez, la foto parla chiaro e i fan sollevano dubbi: “Tu e Stefano siete tornati insieme?”

Belén Rodriguez sempre pronta a fare sapere qualche dettaglio in più sulla rottura da Stefano De Martino. Quasi diametralmente opposto l’atteggiamento mostrato in pubblico dal conduttore di Made In Sud, sempre più prudente con l’uso delle parole e delle rivelazioni. Le ultime voci sul conto della coppia vedrebbero un triangolo amoroso non da poco, subito smentito dallo stesso De Martino. Ma l’argentina non sembra aver creduto a quanto avrà appreso dai giornali di gossip. La risposta è da choc.

Il profilo Instagram della showgirl e conduttrice argentina sembrava essere, fino a qualche tempo fa, un vero e proprio album di famiglia. Lei, il piccolo Santiago e Stefano, sempre uniti e sorridenti E poi le foto di una splendida Belen. Oggi non è più così. La sorella Rodriguez non fa che condividere foto in cui appare decisamente più solitaria, espressioni pensierose che rimandano sempre alla delicata situazione sentimentale che sta vivendo.















La foto recentemente pubblicata sul profilo cambia tutti i connotati di lettura. Belen diventa estremamente metaforica e la foto si lascia 'leggere' e interpretare solo da poche anime sensibili. Sono tre i limoni che posano vicino un muretto. Tre come la famiglia che un tempo viveva serena e unita, Belen, Santiago e Stefano. Belen non aggiunge nulla a corredo della foto ma le interpretazioni vengono lasciate a chi sa e vuol vedere qualcosa in più.















Tra i 10 milioni di followers c'è chi riesce a cogliere l'immagine della separazione, chi invece riesce a distinguere nel limone in basso il ruolo di una madre e nel frutto al centro, ovviamente il piccolo figlio da proteggere e che al contempo tiene unito anche papà. L'immagine di una famiglia, dunque, che nel bene e nel male va salvaguardata ma che per il mondo del gossip teme di diventare la solita, momentanea, 'ossessione' mediatica. E tra le numerose domande, anche la fatidica: ma tu e Stefano siete tornati insieme?".









Sicuramente il momento non è dei migliori e come si accennava all’inizio scorrere il profilo Instagram di Belen lancia dei segnali forti e immediati. Belen appare sempre più spesso solitaria, a volte anche eccessiva nelle pose, come se la rottura da Stefano stia comportando anche la messa in discussione del suo stesso ruolo all’interno della famiglia. Una donna che si è sempre spesa troppo per un’ unione che è ormai finita? Eppure i tre limoni sono vicini, basta solo che non rotolino verso direzioni diverse.

