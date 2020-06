“Ecco la verità”. Serena Enardu e Pago, la frecciata arriva da Alessandro Graziani e il gossip scoppia di nuovo

Alessandro Graziani ha provato più volte a chiarire la sua posizione, ma qualcosa deve ancora essere compresa del tutto. Il mondo del gossip tiene ancora sotto il proprio mirino la discusissima coppia formata da Pago e la sarda Serena Enardu. Neanche la grande prova del Grande Fratello Vip, apparentemente superata, sembra aver cancellato del tutto i motivi per cui la storia tra i due ha spesso vacillato fino ad arrivare alla rottura. Il testimone passa adesso a Graziani in persona.

Serena Enardu e Pago hanno messo un punto alla relazione di fronte al falò di Temptation Island Vip e sotto gli occhi di quanti non avrebbero mai pensato a uja fine. Tra le motivazioni pare che il tentatore Alessandro Graziani abbia giocato un ruolo decisivo, rappresentando la goccia che ha fatto poi traboccare un vaso troppo pieno da diverso tempo. (Continua a leggere dopo la foto).















E Pago ha deciso in prima persona di mettere nero su bianco una storia d’amore che ha spesso sfiorato persino le nozze. Lo ha fatto nel suo prodotto editoriale dal titolo loquace, ovvero “Vagabondo d’amore”. Ovviamente il nome di Alessandro Graziani è apparso più volte, sintomo evidente che tra le convinzioni di Pago esista l’idea che il tentatore abbia sicuramente qualche responsabilità in merito alla tanto dibattuta questione di cuore. (Continua a leggere dopo la foto).















Alessandro Graziani, che ha più volt espresso la volontà di essere tenuto fuori dalle decisioni e dal futuro della coppia, torna indispettito a fare sentire la sua voce. Lo fa con un post pubblico condiviso su Instagram, dove esprime a chiare lettere il suo dissenso su quanto sostenuto più volte in merito a quella particolare simpatia con la sarda. (Continua a leggere dopo le foto).









“Io vorrei sapere su che basi certa gente fa supposizioni. Non avete mangiato abbastanza su questa storia (che noia)”. Il riferimento esplicito di Alessandro è rivolto non solo a Pago, autore di un libro che ha riscosso un certo successo, ma anche a Serena, sicuramente tirata al centro del mirino del gossip quindi della visibilità. La posizione di Graziani è stata sempre una: “Io sono stato vicino a una persona massacrata sul web. Non abbiamo avuto una storia. L’ultima telefonata che abbiamo avuto è stata il 31 ottobre, ad Halloween. Mi chiama e mi dice: “Alessandro, questa cosa è impossibile. Non si può andare avanti Ti voglio bene. Potrei anche mantenere un rapporto di amicizia con te”. Tutto chiaro, o così sembra.

“Ho il cuore in gola”. Adriana Volpe, commozione in diretta: scendono le lacrime. Cosa è successo