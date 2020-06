Ritmi caraibici per una canzone che promette di diventare il tormentone di questa estate 2020.Un brano allegro, libero ed iconico, costruito sulle note di una salsa pop-urban quello di Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri che però non piace fino in fondo o, meglio, non piace a tutti come è normale che sia.

Scendendo nel dettaglio, su Twitter la regina del twerk ha deciso, in queste ultime ore, di intervenire di fronte all’opinione di Infomusica. Elettra Lamborghini, che nel corso degli anni ha dimostrato di non essere donna che si tira indietro, ha alzato la voce contro il 2 in pagella destinato a ‘La Isla’. Una replica molto dura quella che Elettra Lamborghini riserva a chi ha giudicato con un voto molto basso La Isla, il brano che la vede collaborare con Giusy Ferreri. Quanto dichiarato dal portale, citato dalla stessa cantante su Twitter, non è stato per nulla gradito dalla cantante . Continua dopo la foto















“Sapete solo sminuire, non ne avete per NESSUNO… casualmente i pezzi che non si in…la nessuno (scusate il francesismo) gli date la lode… invidia?! Boh! Siete i critici della sagra della salsiccia”, dichiara duramente Elettra sul suo profilo Twitter. Sono tanti i fan che hanno immediatamente appoggiato il commento della regina del twerk. Quest’ultima continua poi affermando che il suo intervento non fa alcun riferimento a Nek, che nell’articolo da lei segnalato è stato premiato. Continua dopo la foto



















Elettra Lamborghini ci tiene a specificare che con il suo intervento non ha assolutamente intenzione di attaccare Nek, cantante che adora. Preferisce fare questa precisazione in quanto è convinta che la gente possa fraintendere. Nella classifica siglata dal portale in questione sono presenti anche altri brani: Liberi di Danti Feat.Raf & Fabio Rovazzi, Tutti uguali di Canova e Saigon di Gue Pequegno. Continua dopo la foto











Le tre canzoni hanno ricevuto un voto abbastanza buono, come Ssshh!!! di Nek. Elettra Lamborghini non è di certo un personaggio che passa inosservato. Negli ultimi tempi ha alimentato molto il gossip soprattutto perché, nonostante sia così giovane, possiede un patrimonio esorbitante. Nipote del celebre costruttore di automobili, Ferruccio Lamborghini, Elettra sfoggia la sua ricchezza con molta nonchalance, non frequenta persone povere, ma solo rampolli miliardari.

