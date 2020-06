“Dietro a Belen c’è lei!”. Stefano De Martino, esplode il gossip. Ed è la diretta interessata a fare chiarezza

Maria Rosaria, suo malgrado, è finita nel tritacarne del gossip. Il nome della ex ballerina di “Made in Sud” è finita al centro della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che si sarebbe interrotta proprio perché il conduttore napoletano avrebbe al tempo perso la testa per lei. Maria Rosaria però è diventata mamma di Alessandro proprio un anno fa e ormai è lontana dal mondo dello spettacolo. Proprio per questo, poco prima di rendere privatissimo il suo profilo Instagram, aveva smentito tutto in una stories pubblicando una delle tante notizie apparse in queste ore: “Non riesco a capire il perché di questa fake news.

Io ho lasciato lo spettacolo da tempo e non c’entro nulla”. Nessuna relazione con Stefano De Martino, ma allora chi e perché ha fatto uscire il suo nome? È Maria Rosaria Leone, capelli ricci mori, una ex ballerina del corpo di ballo di Made in Sud. Sul suo profilo Instagram lo precisa insieme ad altri elementi: istruttrice di pilates, insegnante di danza, attrice e casalinga doc prima di chiudere con un “ci metto l’amore in tutto”. È già mamma di un piccolo, di nome Alessandro. (Continua a leggere dopo la foto)















Per questo motivo, il suo nome accostato a Stefano De Martino sembrerebbe davvero non collimare.

Lo stesso Stefano De Martino avrebbe infatti smentito ogni notizia che addirittura parlava di una contesa tra due ragazze. Oltre al nome di Maria Rosaria si è fatto quello della make up artist di “Made in Sud. In una nota indirizzata a Giornalettismo, che ha lanciato per primo l’indiscrezione, si legge: “Mi vedo costretto a dover smentire la notizia da voi lanciata sulla vita privata del mio assistito”. (Continua a leggere dopo la foto)















Stando alle indiscrezioni in nostro possesso, il telefono scotta in queste ore tra gli elementi di spicco dietro le quinte del programma. Inoltre Gianni Simioli, citando fonti vicine alla ragazza, fa sapere: “Quello che sta accadendo a una giovane madre napoletana è davvero surreale. Questa ragazza ha un figlio e proprio per lui anni fa decise di lasciare il mondo dello spettacolo”. (Continua a leggere dopo la foto)















Un altro elemento che sembra assolutamente fedele alle smentite di Maria Rosaria Leone e Stefano De Martino è quello che fa riferimento all’ultima partecipazione di Maria Rosaria Leone a “Made in Sud”, ovvero a quattro anni fa, quando a condurre c’erano ancora Gigi e Ross. Un elemento schiacciante, che dimostrerebbe l’assoluta estraneità ai fatti da parte di entrambi.

