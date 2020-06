“Il matrimonio, di nuovo”. Nina Moric e Fabrizio Corona: l’incredibile ‘soffiata’ del figlio Carlos. Wow!

Nina Moric e Fabrizio Corona, uniti dall’amore per il figlio. Un retroscena sconvolge il mondo del gossip, mettendo una pulce nell’orecchio di quanti, in fondo, hanno sempre notato un certo feeling, nonostante i due non stiano più insieme. A diffondere la notizia ci ha pensato Roberto Alessi, direttore di Novella2000, autore di un articolo dedicato alla coppia su Libero Quotidiano.

Carlos ha sempre tenuto molto uniti la modella croata e l'ex re dei paparazzi. Il loro rapporto non è stato scalfito da nulla, nonostante altre relazioni intraprese. Stima, affetto e sostegno sono i pilastri su cui il loro legame continua a fungere da modello per molti ex che hanno saputo trovare un equilibrio anche dopo l'allontanamento. In questo la presenza di Carlos è sicuramente importante.















L'appello di Carlos non ha bisogno di aggiungere nulla di più. Le parole di Alessi seguono quanto affermato dal figlio della celebre coppia: "Carlos lo dice perché ci ha ragionato sopra, devono solo accettarlo, anche se è difficile quando ci sono vissuti così dolorosi". Carlos, infatti, ha affermato che in cuor suo mamma e papà dovrebbero tornare insieme.















"Sono d'accordo, papà deve risposare mamma", ma rimane pur vero che la Moric ha da poco intrapreso una nuova relazione con un affascinante uomo di affari che ha persino mostrato in alcune foto condivise sul profilo Instagram. Difficile, dunque, che il sogno e i desideri di Carlos si possano realizzare davvero, ma nelle questioni di cuore non esiste legge che regga al destino.













Davvero una realtà lontana quella che vedrebbe la coppia decidere di ricominciare e risposarsi. Di recente la modella croata è impegnata a trascorrere una romantica vacanza in Liguria, a Portofino, proprio con l’uomo che ha saputo riaccendere la fiducia della modella nei confronti di un rapporto di pura condivisione e tenerezza. La famiglia, in ogni caso, esiste e nulla potrà dividerla. “Vi amo alla follia”, ha affermato Nina riferendosi a papà e figlio. Il resto, va lasciato al cuore.

