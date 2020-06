“Eccomi”. Mara Venier, la dedica dolcissima sui social a poche ore dall’ultima puntata di Domenica In

Mara Venier, pronta a inaugurare l’estate. Ultima puntata di Dominica In e poi si parte, in compagnia del marito Nicola Carraro. Tante le novità nella vita delle celebre conduttrice, un esempio di come tutto possa sempre essere in continua evoluzione. La vita è bella e nonostante gli anni che passano e l’età che si fa sentire, è sempre bene rendere omaggio a ogni momento, soprattutto il proprio anniversario di nozze.

Non sono pochi 14 anni di matrimonio. Mara Venier dedica al marito Nicola un post sul proprio profilo Instagram degno di una storia d'amore genuina, che dopo anni sa ancora come fare accendere la passione, la conoscenza reciproca, il sapersi donare e stupire come il primo giorno. Le parole di Mara, giocate tra il romanticismo e l'ironia, riescono a trasmettere tutta l'emozione di sapere come la vita sia ancora più bella se vissuta in due.















"Buon anniversario amore mio…sembra ieri,invece sono passati 14 anni….ti amo amore grande della mia vita @provo2000 #love HA RAGIONE @antoclerici DIMENTICAVO la vera "botta di culo "della mia vita …..#anniversariomatrimonio#bagigiomio". Ecco le parole di corredo al post dove viene mostrata anche la foto del fatidico 'si'. Una coppia sorridente e innamorata che 14 anni fa si prometteva un amore pronto ancora oggi a confermarsi.















E la risposta di Nicola arriva immediata: "Già 14 mi sembra ieri. Se mi vuoi risposare sono qui". Impossibile per Mara non reggere quel romantico gioco di botta e risposta, e così scrive al marito: "Offerta accettata". I due sono prossimi a sposarsi una seconda volta, un evento attesissimo che procede spedito in preparativi e organizzazione.













E non si dimentichi che per Mara e il suo Domenica In è giunto il momento di andare in vacanza. Tempo di recuperare le energie e poterle dedicare all svago, al divertimento, al relax, ma anche agli ultimi accorgimento prima del lieto evento. Il post ha raccolto una cascata di commenti, cuori e tantissimi auguri per il festeggiamento. E siamo certi che anche la seconda volta sarà indimenticabile.

