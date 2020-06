Bianca Guaccero, capelli sciolti e zero trucco. E scatta l’ovazione: “Ti vogliamo sempre così!”

La conduttrice di ‘Detto Fatto’, Bianca Guaccero, è una grandissima professionista ma non solo. Infatti, anche da un punto di vista estetico è davvero una donna molto bella e spesso condivide foto sui social network dove mette in mostra la sua bellezza. Lei è riuscita a sostituire degnamente la collega Caterina Balivo al timone del programma, riuscendo quindi a far ricredere anche i più critici. Nelle ultime ore però è stata una sua immagine ad essere decisamente la protagonista assoluta.

Infatti, si è immortalata completamente al naturale, mostrandosi così com’è, senza l’aiuto di trucco o altro. L’istantanea è stata scattata proprio qualche minuto prima di entrare nello studio televisivo per iniziare la trasmissione. Ricordiamo che, visto l’enorme successo fin qui raccolto, ‘Detto Fatto’ sta continuando ad essere mandato in onda. Normalmente è sempre terminato tra fine maggio e inizio giugno, invece quest’anno si va ancora avanti per la gioia dei fan. (Continua dopo la foto)















Nella foto in questione, Bianca ha commentato nella didascalia: “Natural…ci vediamo tra poco”. Clamoroso il riscontro ottenuto dal suo post, che ha ricevuto migliaia e migliaia di like. Tra i commenti sono spiccati: “Bella bella bella”, “Bellissima, bellezza mediterranea”, “Sei sempre super top”. Dunque, la Guaccero non può che ritenersi assolutamente soddisfatta non solo dei suoi stratosferici risultati lavorativi, ma anche perché è amata e adorata per il suo aspetto esteriore. (Continua dopo la foto)















Per quanto riguarda gli aspetti sentimentali, è apparsa nella rubrica ‘Spetteguless’ di ‘Striscia la Notizia’. Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno commentato quel gesto da parte di Adil Rami, giocatore dell’ex Milan ed ex compagno della nota Pamela Anderson. Dopo una rosa rossa, Adil ha pensato bene di perseverare nel corteggiamento sul canale Instagram di Pronto Detto Fatto: “Ciao Bianca, non te lo aspettavi, vero? Volevo dirti che io lo so che tu sei a Milano”. (Continua dopo la foto)













Visualizza questo post su Instagram Natural… Ci vediamo tra poco! 😊 @dettofattorai Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 25 Giu 2020 alle ore 3:17 PDT

“Capiró di aver trovato l’amore, quando non mi sentirò più sola. Anche se sola ce la faccio. Che poi non è vero che ce la faccio sempre”. Bianca Guaccero crede ancora che una relazione sia ancora un percorso importante da condividere con la persona giusta. E sono in molti a chiedersi il motivo che vede la Guaccero una donna splendida, ma tristemente single da tempo. E chissà se troverà prima o poi la tanto attesa anima gemella.

