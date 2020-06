Valeria Marini, la decisione drastica è presa: ora arriva la conferma

La showgirl Valeria Marini si è confessata nel recente passato alla trasmissione condotta da Pierluigi Diaco, ‘Io e Te’. Qui ha rivelato di aver compiuto scelte sbagliate nella sua vita, in particolare dal punto di vista lavorativo. Il suo riferimento è relativo alla partecipazione a diversi reality show, come il ‘Grande Fratello Vip’. E nelle ultime ore sulla donna è intervenuto Alessandro Cecchi Paone, che ne ha parlato nella sua rubrica del settimanale ‘NuovoTv’. Ha svelato tutti i motivi.

La Marini non prenderà quindi più parte ad altri reality in futuro e Cecchi Papne ha dunque dichiarato: "Li ha fatti tutti e più volte ormai. Anche volendo, non potrebbe farne altri. Forse ha anche capito che si tratta di un genere talmente sfruttato che probabilmente è arrivata vicino al capolinea che attende ogni genere e formato televisivo prima o poi". Successivamente è stata una telespettatrice, la signora Loretta da Matera, a dire la sua sulla decisione di Valeria.















L'attrice e imprenditrice ha affermato un po' di tempo fa: "Ho sbagliato. Si può fare una volta, ma poi devi anche costruire, devi dare, perché il pubblico ha bisogno di emozioni". E la spettatrice ha replicato: "Forse qualcuno comincia a rendersi conto che stare davanti a una telecamera 24 ore al giorno non dà un grosso ritorno di immagine". Valeria Marini ha preso parte negli ultimi anni a 'Reality Circus', 'L'Isola dei Famosi', 'Notti sul Ghiaccio', 'GF Vip' e 'Temptation Island Vip'.















Ma non lascerà definitivamente il mondo della televisione, ha aggiunto Alessandro Cecchi Paone: "Non ha alcuna intenzione di sottrarsi alle telecamere. Penso che sia un personaggio importante per la televisione che fa intrattenimento". In questa stagione, nel piccolo schermo la showgirl italiana è stata presente a 'Cr4- La Repubblica delle Donne' e al varietà 'La Presidente – Valeria Marini al Quirinale'. Ora è tempo di ricaricare le batterie per capire cosa fare in futuro.













A ‘Io e Te’ la Marini ha anche svelato: “Non ho apprezzato, te lo dico sinceramente, il confronto con la Rusic. Perché hai accettato di fare in diretta quel confronto?” “Perché volevo dirle che quello che aveva detto su di me non era vero”, la replica. Tuttavia Diaco non ha mollato la presa, chiedendo perché tutto è avvenuto innanzi alle telecamere e non in privato. “In privato non si poteva e poi per il rapporto che mi lega ad Alfonso Signorini”.

