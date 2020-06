“So cosa hai fatto a Pago…”. Bufera su Serena Enardu, ora a parlare è proprio lui

Nuovi sviluppi sulla situazione sentimentale legata a Serena Enardu e Pago. E ad entrare nuovamente in scena nella vicenda ci ha pensato Giovanni Conversano, che ha scritto una lettera inviata al settimanale ‘DiPiù’, e che è stata pubblicata nell’edizione di oggi, sabato 27 giugno. Il legame tra l’ex tronista e Conversano si sarebbe interrotto in passato per i tradimenti dell’uomo, ma lui ha sempre negato questo aspetto affermando quindi che non fosse vero ciò che diceva Serena.

Giovanni ha infatti riportato nella missiva che lei ha fatto veramente di tutto per rovinargli la sua reputazione e la sua immagine e ora sta toccando anche a Pago. Secondo l’uomo dunque tutto è pianificato nei minimi dettagli e il cantante sta subendo un atteggiamento simile che lui ha già vissuto anni fa. Il 41enne ha fornito le sue motivazioni nella lunga lettere. Chissà se, dopo averla letta, la Enardu avrà voglia di replicare o se deciderà di restare semplicemente in silenzio. (Continua dopo la foto)















“Tu, per l’ennesima volta, come è successo con me, hai illuso un uomo e hai segnato la sua vita. Proprio nello stesso modo in cui, all’epoca della nostra relazione e senza che ci fosse un vero motivo, decidesti di distruggermi. Segnandomi per sempre. Lasciandomi nella polvere delle calunnie che raccontasti sul mio conto, anche se non ti avevo fatto nulla. Pago non è riuscito a conoscerti fino in fondo durante la vostra relazione Ti ha ripreso con sé perché non ha capito che tutto, tra voi, era finito da tempo”, ha detto Giovanni. (Continua dopo la foto)















Poi ha aggiunto: “Quello che contava per te era solo sfruttare l’ennesima occasione di tornare alla ribalta. Quando è finita di nuovo ha annunciato sui social che era stato lui a essere andato via da casa. Di nuovo vittima, mai carnefice. Fino ad oggi nessuno di voi due ha voluto spiegare che cosa sia stato scoperto. Io lo so, cara Serena. È vero che in questi mesi hai continuato a intrattenere rapporti telefonico con Alessandro Graziani, che hai conosciuto a Temptation Island Vip?”. (Continua dopo la foto)













Giovanni Conversano ha quindi concluso: “È vero che il tuo compagno Pago ti ha scoperto ed è per questo che hai deciso di interrompere nuovamente la vostra relazione? È vero che stavi organizzando il tuo ritorno a Uomini e Donne per rivedere proprio Alessandro?. La verità è che sei una persona bramosa di fama, chi ti conosce è al corrente della tua smania di tornare alla ribalta televisiva, tanto che arrivi anche a giocare con i sentimenti altrui”.

