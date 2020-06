Posa da diva e bikini leopardato. Spettacolo Jasmine Carrisi: la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è sempre più bella

Jasmine Carrisi sta scalando la vetta del consenso pubblico. Come papà Al Bano e mamma Loredana, anche la splendida Jasmine non fa che fare crescere ogni giorno i suoi follower, destando anche non poche invidie. Anche per la baby Carrisi arriva la prova costume. La foto pubblicata sul profilo Instagram fa ‘rumore’ e in molto lo fanno notare.

Tanti gli apprezzamenti ma non mancano anche le polemiche intorno alla splendida figlia del cantante di Cellino San Marco e della Lecciso. Ma il rischio è grosso, perché anche papà potrebbe ingelosirsi, senza dimenticare il fidanzato che ha potuto abbracciare dopo mesi di isolamento forzato. Baciata da sole e in costumino, Jasmine si siede a bordo piscina e si lascia ammirare. (Continua a leggere dopo la foto).















E riscalda anche le temperature. Non un costume qualsiasi, ma leopardato, Jasmine sembra avere preso dalla creatività di mamma Loredana e nonostante la giovanissima età, osa e sa farlo. Cascata di commenti e complimenti per la figlia di Carrisi, apprezzata non solo per la bellezza, ma anche per la simpatia e la capacità di intrattenere il suo seguito di fan. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma effettivamente la domanda sorge spontanea: arriverà il momento in cui papà Al Bano mostrerà un po’ di gelosia? Occhi tutti sulla splendida Jasmine, che non perde occasione per deliziare la vista di tutti. Ma tra mamma e papà, Al Bano sembra ricoprire un ruolo ben preciso che la stessa Jasmine ha rivelato durante un’intervista a Verissimo, dove ha ammesso che non solo è il più severo tra i due ma “non si fa raggirare”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).













Visualizza questo post su Instagram 🐆 Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 26 Giu 2020 alle ore 8:09 PDT

E al cospetto dei commenti di apprezzamento che riceve Jasmine, chissà se Al Bano dirà davvero qualcosa: “Meravigliosa tesoro sei sempre più bella bacio grande sei un amore”, “Sei proprio bella”, “Splendida”, “La Bellezza”, “Oddio wow”, “Bomba”, “Incantevole”. La lista è lunga e non rimane altro che continuare a seguire come procederanno le sue vacanze estive.

Loredana Lecciso, la voce bomba e poi la frecciatina. Ovviamente c’è di mezzo Al Bano