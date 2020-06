Loredana Lecciso, la voce bomba e poi la frecciatina. Ovviamente c’è di mezzo Al Bano

Ormai da tantissimo tempo continua a tenere banco la querelle amorosa che ha come protagonisti Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power. Nelle scorse ore è uscita fuori una voce clamorosa riguardante la Lecciso e non stiamo parlando stavolta di sentimenti. Avrebbe infatti ricevuto una proposta allettante per prendere parte ad uno dei reality show più importanti: il ‘Grande Fratello Vip 5’, che sarà condotto nei prossimi mesi sempre da Alfonso Signorini, riconfermato da Mediaset.

Sembra che sia stato offerto il ruolo di opinionista della trasmissione in onda su Canale 5. Una telespettatrice ha dunque deciso di scrivere una mail al conduttore Maurizio Costanzo, con quest'ultimo che ha una personale rubrica sul settimanale 'Nuovo'. La signora ha scritto: "In tv ha sempre espresso opinioni di buon senso…Magari è la volta buona che si stacca dalla telenovela con Al Bano e Romina Power". La spettatrice ha comunque fatto una precisazione.















Dopo il deludente risultato, a suo modo di dire, ottenuto da Wanda Nara, adesso chiunque farebbe bella figura a svolgere quel compito. Costanzo ha replicato alla e-mail della spettatrice originaria di Albano Terme, affermando: "Per il suo stile mai sopra le righe sono convinto che l'ex soubrette pugliese potrebbe davvero stupirci". Il marito di Maria De Filippi è sicuro che al fianco dell'artista Pupo formerebbe una coppia di tutto rispetto, che sarebbe apprezzata dal pubblico.















"In coppia con lui ne farà vedere delle belle…Se lui corteggerà con ironia, come faceva con la Nara, potremmo anche assistere a qualche incursione di gelosia di Al Bano", ha rivelato Costanzo. Quest'ultimo ha terminato il suo intervento sul settimanale 'Nuovo', confessando di nutrire molta curiosità: "Attendo di vedere come se la caverà e di darle un bel voto dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip 5". Non resta adesso che aspettare l'ufficialità della produzione del reality show.













Recentemente Loredana si è immortalata in casa, con tanto di tag alle Tenute Al Bano. Niente didascalie, solo hashtag ed emoji per far sapere ai fan che si sta rilassando e che sta bene. Ma non sono arrivati solo complimenti. Come riporta Il Giornale tra gli utenti accorsi a commentare il post non manca chi le dà addosso per diverse ragioni. Dunque, alti e bassi per la Lecciso, che ora spera di svoltare ottenendo un bel ruolo nel piccolo schermo.

