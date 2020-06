“Lo ritengo doveroso…”. Silvia Provvedi rompe il silenzio dopo l’arresto del fidanzato: parla per la prima volta

Silvia Provvedi, il messaggio arriva intensamente. Ancora un pensiero per il compagno Giorgio, ma non solo. Una delle Donatella ha voluto dedicare al pubblico, parole che trasmettono tutte le emozioni contrastanti di questo momento. Felicità e apprensione, necessità di essere presente a se stessa, anche come mamma, e la tensione per la delicatezza del momento.

Giorgio è indagato e non si parla di altro da quando la notizia è stata resa ufficiale. Le emozioni si susseguono e non danno tregua. Silvia Provvedi ha deciso di dedicare a tutti un pensiero, con tutta la profondità di un momento delicato e difficile, soprattutto per l’uomo della sua vita che l’ha resa anche mamma. La foto pubblicata su Instagram racchiude in un solo scatto, tutto quello che la sorella de Le Donatella sta provando. (Continua a leggere dopo la foto).















Il messaggio recita queste parole: “Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà .

Vi ringrazio di cuore davvero tutti. Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini , perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora”. (Continua a leggere dopo le foto).



























E chiosa tutto con un pensiero rivolto anche al compagno Giorgio: “Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza. Grazie ancora a tutti vi abbraccio, Silvia”. Tante le voci che corrono sul conto del compagno della Provvedi mora, eppure lei non perde le forze e ribadisce che, comunque vada, l’amore per Giorgio non finirà. (Continua a leggere dopo la foto e il post).

Al momento non è possibile visualizzare i commenti sul profilo Instagram di Silvia, perché il servizio è stato disattivato per evitare di andare incontro a parole fuori luogo. Ma non finisce certamente nel silenzio più totale. Silvia Provvedi, dopo giorni di confusione, torna a fare capolino con il post dedica e altre stories, rivolgendo i ringraziamenti a quanti la sostengono. E si aggrega anche Giulia, che appare spesso come una zia innamorata.

