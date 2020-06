Roberta Morise ed Eros Ramazzotti, finalmente la conduttrice Rai rompe il silenzio: “Cosa è successo davvero”

Roberta Morise ed Eros Ramazzotti, il gossip non molla. Ancora tanto chiacchierati, la coppia protagonista della liaison torna sulla cresta dell’onda. Di loro si è detto moltissimo durante questi mesi di isolamento forzato, e dopo una breve pausa, è proprio la conduttrice Rai che torna a parlare sul rapporto con il cantante romano, che nei mesi precedenti ha già smentito le voci attraverso un post condiviso su Instagram,

Nonostante fosse arrivata chiara e tonda la smentita da parte di Eros, sul settimanale Confidenze, Roberta Morise non si è trattenuta dal fornire alcuni dettagli interessanti sul legame tra lei e l'ex di Michelle Hunziker. Il loro sembra essere un rapporto basato sulla stima reciproca, umana e professionale, che non andrebbe a toccare altre corde sentimentali.















Le parole della conduttrice calabrese sono state nette: "Qualcuno ha scritto che avevo una relazione con Eros Ramazzotti. Lui ha smentito e io mi sono fatta una ghignata, ringraziando chi ha messo in giro questa sciocchezza, perché mi ha fatto ridere in un momento difficile. La verità è che stimo Eros come cantante e lui mi segue in tv. Siamo amici, tutto qui".















Poi anche alcuni riferimenti sulla propria vita sentimentale. Roberta Morise sarebbe single da quando la relazione con l'imprenditore svizzero Luca, durata la bellezza di 3 anni, ha raggiunto il capolinea. E si ricorda che anche altri nomi celebri hanno fatto parte della sua vita, come Carlo Conti e l'ex tennista Potito Starace. Tutti tentativi di creare stabilità e una famiglia, ma per la Morise il vero amore stenta ancora a manifestarsi.













E come sempre, l’ambito professionale, in carenza di amore, è quello che viene maggiormente curato. Energie spese sul lavoro che per Roberta Morise hanno sicuramente fruttato bene. Salutato lo studio de I Fatti Vostri, adesso è tempo di volgere lo sguardo verso il futuro. Forse sarà Tale e Quale Show o forse un format del tutto differente. Al momento meglio concedersi una sana vacanza che Roberta trascorrerà in Calabria, tra amici e familiari.

