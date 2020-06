Gravissimo lutto per Romina Power, l’annuncio straziante sui social: “Unica e speciale”

Grave lutto per Romina Power. È morta la sorella Taryn. A comunicarlo è la cantante americana su Instagram, attraverso una serie di scatti con cui ha voluto ricordare pubblicamente la donna. Attrice statunitense, figlia dell’attore Tyrone Power e della sua seconda moglie, l’attrice Linda Christian, Taryn aveva 67 anni.

Diventa famosa anche grazie alle sue battaglie come attivista per i diritti dell'ambiente e degli animali, mentre negli anni Novanta si dedicò all'insegnamento ai ragazzi disabili all'interno di una struttura pubblica. Taryn aveva frequentato per anni la tenuta di Cellino San Marco dove la sorella viveva con il marito Albano Carrisi.















"Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi 4 figli ed i suoi 4 nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la Leucemia – ha scritto nel post Romina Power – Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale ed una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l'amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita".















Negli anni Settanta si era parlato di un flirt con Franco Carrisi, fratello del cognato. Flirt che è stato recentemente smentito. Come l'ex moglie di Al Bano, anche Taryn, classe 1953, è stata un'attrice: ha recitato in ben otto film. Il ruolo suo più famoso? Senza dubbio "Il Conte di Montecristo" del 1975, che l'ha vista protagonista assieme a Tony Curtis e Richard Chamberlain.













L’attrice è stata sposata con il fotografo Norman Seeff, dal quale ha avuto Tai Dawn Seeff; poi nel 1982 la separazione e l’incontro col musicista Tony Fox Sales, che le ha dato altri due figli: Anthony Tyrone e Valentina Fox Sales. Infine le nozze con William Greendeer, che l’ha resa madre della quarta figlia, Stella Bianca Greendeer.

