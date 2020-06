“Mi piace la puzza di…”. Elettra Lamborghini senza freni: la confessione è clamorosa

Ancora una volta sopra le righe Elettra Lamborghini. La cantante è conosciuta per essere molto simpatica ed allegra, ma anche per alcune sue uscite a volte discutibili e decisamente inaspettate. Ciò che ha detto nelle ultime ore ha scatenato i social: dichiarazioni che nessuno si sarebbe mai aspettato di dover sentire. E invece l’artista ha sorpreso per l’ennesima volta tutti i suoi fan con affermazioni al limite dell’assurdo. Ma ovviamente si è confermata più che scherzosa.

La giovane si trova in campagna e spesso ha postato alcune Instagram stories nelle quali fa vedere i suoi allenamenti o passeggia, godendosi appieno la spettacolare natura. Oggi ha fatto un curioso incontro con le vacche. Ed ecco che sono uscite fuori le parole inattese che avranno fatto scoppiare a ridere migliaia di persone. Senza peli sulla lingua e senza che ci sia bisogno di alcuna interpretazione, la Lamborghini si è lasciata completamente andare. (Continua dopo la foto)















Elettra ha affermato: “Ragazzi sto andando a trovare le mie amiche vacche, qui lungo un sentiero dove vado spesso a camminare, e stavo pensando che fin da quando ero piccolina a me la puzza di me**a piace proprio tanto”. Un’ammissione clamorosa in piena regola. E in seguito ha ‘rincarato’ la dose, confermando nuovamente il suo immenso desiderio di sentire questa puzza. Lo sterco di animale le provoca, per molti inspiegabilmente, un piacere decisamente inusuale. (Continua dopo la foto)















L’ereditiera emiliana ha proseguito: “Proprio la puzza di vacca, di cavallo. Non c’è niente di più bello. Voi che non siete cavallari dovreste provarla. A me piace davvero ragazzi. Ai miei figli insegnerò a sporcarsi le mani e a tornare in casa tutti pieni di peli”. Infine, ha fatto dunque il suo tanto atteso incontro con le vacche e si è messa letteralmente in posa insieme a loro. Prima di commentare: “Guardate qua come le ho messe in fila le ragazze”, dando vita all’ultima esilarante battuta. (Continua dopo la foto)













In questo periodo Elettra Lamborghini è impegnata per i preparativi del matrimonio con il suo Afrojack. Nei giorni scorsi la cantante, al colmo della gioia, si era lasciata immortalare mentre, in compagnia di Enzo Miccio, provava l’abito bianco. Elettra Lamborghini e il compagno vanno più d’accordo che mai, nessuna crisi sembra esserci all’orizzonte, ma vista la situazione dovuta dall’emergenza sanitaria i due hanno deciso di posticipare le nozze.

